En estos casi 9 meses de confinamiento, muchos han optado por adquirir un nuevo smartphone que tenga mayor autonomía para realizar distintas actividades desde la palma de la mano. ¿Sabes cuáles son los teléfonos con las baterías más potentes presentados en 2020?

El smartphone se ha convertido este año en un gran aliado de amigos, familiares lejanos, y parejas porque no podían reunirse de manera física. Por ello, optaron por organizar videollamadas en Meet, Zoom, Skype y otras plataformas, así como también jugar de manera online títulos como Ludo, Pokémon GO y Among Us.

Para realizar todo este tipo de actividades, es primordial que el teléfono tenga una batería que le permita funcionar por varias horas sin tener que cargarlo a cada momento. Seguramente creas que este tipo de celulares son bastante caros, pero te tenemos buenos noticias, y es que durante el 2020 marcas como Xiaomi, Samsung, Oppo, entre otras marcas, lanzaron los suyos y aquí te mostramos los mejores.

OPPO Find X2 Neo

La compañía china OPPO, que compite con Xiaomi y Huawei, ponía a la venta en marzo el OPPO Find X2 Neo, un dispositivo móvil de cinco cámaras que resalta por su larga duración.

Las especificaciones del smartphone describen lo poderosa que es. Tenemos un equipo con pantalla AMOLED de 6.5 pulgadas con resolución Full HD, procesador Qualcomm Snapdragon 765G, 256 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM.

El teléfono trabaja con sistema operativo Android 10, es compatible con conectividad 5G, presenta lector de huellas bajo la pantalla y una batería de 4.025 mAh con carga rápida de 30W.

Xioami Mi 10T Pro

Era setiembre de 2020 y Xiaomi nos sorprendía con su nuevo teléfono llamado Xiaomi Mi 10T Pro, un terminal que, además de elegante, presentaba características bastante importantes que le permitía competir contra smartphones de marcas como Samsung, iPhone y Huawei.

El Xiaomi Mi 10T Pro llegó en tres colores y una de sus principales ventajas es su rendimiento. El teléfono cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 865 compatible con conectividad 5G, 8 GB de memoria RAM y 128 GB / 256 GB de almacenamiento interno.

Por si fuera poco, el celular trabaja con el sistema operativo MIUI 12 que está basado en Android 10 y ofrece al usuario una potente batería de 5.000 mAh con un soporte de carga rápida a través del cable Mi Fast Charge de 33W.

Además, el terminal de Xiaomi tiene la capacidad de cargar al 100% su batería en tan solo 59 minutos. Este celular ya se encuentra a la venta en Perú en las distintas tiendas de operadores móviles y su precio oscila entre los 2.099 y 2.600 soles, según el modelo.

Motorola Moto G8 Power

Los celulares de gama media ya no tienen nada que envidiar a los de gama alta, sobre todo cuando se trata de autonomía. Motorola, una de las marcas más importantes de teléfonos móviles, lanzaban en Perú y otras partes del mundo el Moto G8 Power.

Este equipo nos ofrece una pantalla de 6,4 pulgadas Full HD, un procesador Qualcomm Snapdragon 665, 64 GB de almacenamiento y 4 GB de memoria RAM. Además, el smartphone trabaja con el sistema operativo Android 10.

Su principal característica es la poderosa batería que ofrece hasta 2 días de uso continuo sin tener que cargarlo, pues el usuario que adquiera este terminal tendrá en la palma de su mano un dispositivo con 5.000 mAh con opción de carga rápida TurboPower de 15W.

Ulefone Armor 7

La marca de teléfonos Ulefone también se hace presente en este especial de 2020 con su gran celular Ulefone Armor 7. El dispositivo se puso a la venta en distintas partes de Europa el 27 de enero y resalta por distintas cualidades.

El Ulefone Armor 7 tiene una pantalla de 6.3 pulgadas y usa sistema operativo Android 9 Pie. Cuenta con triple cámara trasera con un sensor de 48MP como el principal, mientras que la frontal es de 16 MP.

Este es un equipo con 128 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM, así como una batería de 5.5000 mAh que le dan una gran autonomía al momento de disfrutar de videojuegos o algún aplicativo de streaming de series o películas.

Samsung Galaxy M21

Era casi imposible no mencionar a la marca coreana de smartphones, Samsung. La empresa también forma parte de este ranking de teléfonos con potentes baterías que se presentaron en 2020. El dispositivo se presentó oficialmente en marzo de 2020 y esto es todo lo que trae.

Equipado con una pantalla infinity-U de 6,4 pulgadas con tecnología Super AMOLED Full HD+, el Samsung Galaxy M21 no solo ofrece una excelsa experiencia visual mientras vemos nuestras seres favoritas, sino que también nos da esa tranquilidad de que no se apagará cuando más lo necesitemos.

Samsung Galaxy M21 es un smartphone que cuenta con triple cámara trasera, siendo el sensor de 48MP el principal. A esto se le suma un procesador Octa-Core, 64 GB / 128 GB de almacenamiento y 4GB / 6 GB de RAM, según el modelo que prefieras.

Si eres de los que disfruta de ver series o películas desde el celular, este dispositivo es una gran opción para ti. La marca coreana te ofrece un dispositivo con batería de 6.000 mAh con capacidad de carga rápida de hasta 15W.

OPPO A9 2020

La relación calidad-precio ya dejó de ser una característica propia de Xiaomi. Así lo demuestra el OPPO A9 2020, celular que se puso a la venta en los primeros días de 2020 y resalta por su potente batería.

El OPPO A9 2020 funciona gracias a su procesador Snapdragon 665 y Adreno 610. El dispositivo está fabricado con 4 GB / 8 GB de RAM, según el modelo y 128 GB de almacenamiento que te permitirá guardar todas tus fotos, videos e instalar las apps que quieras sin temer a que se llene la memoria del celular.

Aunque su sistema operativo es Android 9 Pie, el smartphone que compite con otros terminales de Huawei y Xiaomi ofrece al usuario una potente batería de 5.000 mAh que permite mucho tiempo de autonomía.

Samsung Galaxy M31

Samsung ha presentado teléfonos bastante interesantes en el transcurso de 2020 y uno de ellos es el Galaxy M31, un equipo que llega en los colores azul, negro y rojo que se dividen en dos modelos con una capacidad de almacenamiento distinta, pero comparten una potente batería.

El smartphone está fabricado con una pantalla Infinity-U Display de 6,4 pulgadas con tecnología Super AMOLED Full HD+. A este panel lo acompaña una cámara frontal de 32 MP y cuatro sensores en la parte posterior, donde la principal es de 64 MP.

Se trata de un dispositivo dedicado a aquellos usuarios que disfrutan de las redes sociales, contenido vía streaming y videojuegos desde la palma de su mano. Por ello, el celular de Samsung funciona con un procesador Octa-Core, 6 Gb / 8 GB de RAM y 64 GB / 128 GB de almacenamiento, según el modelo.

Como lo mencionamos, si lo que quieres es un equipo para comunicarte con tus amigos a través de videollamadas o jugar con ellos títulos como Ludo o Among Us sin preocuparte por su autonomía, te contamos que el smartphone presenta una batería de 6.000 mAh con capacidad de carga rápida de hasta 15W.

ASUS Zenfone 7 Pro

En setiembre de 2020 la conocida marca taiwanesa de laptops lanzaba su nuevo teléfono ASUS Zenfone 7, un equipo que ha dado que hablar debido a sus impresionantes características.

El ASUS Zenfone 7 está armado con una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas con una tasa de refresco de 90Hz. Además, funciona con el procesador Qualcomm Snapdragon 865+ que lo hace compatible con conectividad 4G y 5G.

El dispositivo tiene 8GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. A esto se le suma su potente batería de 5.000 mAh con capacidad de carga rápida de 30W, así como sistema operativo Android 10.

ROG Phone 3

Si lo que quieres es tener en tu poder un smartphone gamer, te presentamos el ASUS ROG Phone 3, un terminal bastante potente con mucha memoria de almacenamiento y una batería resistente.

La marca taiwanesa fabricó este teléfono con una pantalla AMOLED de 6,59 pulgadas con una tasa de refresco de 144 Hz. Además, corre con sistema operativo Android y ROG UI y su procesador es un Snapdragon 865+.

Por otro lado, tenemos 12 GB / 16 GB de RAM, según el modelo y 512 GB de almacenamiento. A esto se le suma un sistema de enfriamiento para que cuando estés jugando el móvil no se caliente.

Olvídate de jugar mientras tu celular está conectado, ya que el ROG Phone 3 tiene una impresionante batería de 6.000 mAh con carga rápida de 30 W, por lo que es uno de los smartphones con mayor autonomía que se lanzaron en 2020.

Oukitel WP10

La marca Oukitel está entre los smartphones con baterías más potentes que se presentaron en 2020. En noviembre del presente año lanzó el Oukitel WP10, un terminal compatible con conectividad 5G que resaltar por su gran autonomía.

El dispositivo está armado con una pantalla de 6.6 pulgadas, es a prueba de salpicaduras y polvo y el procesador Mediatek Dimensity 800 lo convierte en un dispositivo muy rápido.

A esto se le suma su gran batería de 8.000 mAh, siendo el primer smartphone en el mundo con conectividad de 5G que cuenta con tal autonomía.

Oukitel WP6

Si creías que tener un teléfono con 4.000, 5.000 y 6.000 mAh de batería era más que suficiente para usar por más de un día tu celular sin tener que cargarlo, te tenemos una gran sorpresa.

Se trata del Oukitel WP6, un potente celular con pantalla LCD de 6.3 pulgadas que funciona con sistema operativo Android 9 Pie, un procesador de 6 GB de RAM y almacenamiento de 128 GB. Hasta aquí, podemos decir que tiene características similares a los anteriores equipos.

Sin embargo, lo que más resalta de este teléfono es que cuenta con una estratosférica batería de 10.000 mAh; es decir, que puede estar prendido por más de 3 días sin tener que ser cargado y, además, es compatible con carga rápida de 18 W.