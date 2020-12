Los mejores videojuegos que marcaron tendencia durante el 2020

Los videojuegos se convirtieron en una herramienta de diversión durante la pandemia por la COVID-19. Durante este año, varios títulos fueron lanzados, algunos fueron tendencia, mientras que otros decepcionaron.

Cyberpunk 2077, por ejemplo, fue una de las entregas más criticadas por los gamers, ya que estuvo en desarrollo por muchos años y cuando fue lanzado mostró bugs en su versión para PS4 y Xbox One.

Tanta polémica generó este videojuego, creado por la empresa CD Projekt Red, que tuvieron que reembolsar el dinero a los jugadores que se sentían insatisfechos, algo pocas veces visto en esta industria.

Sin embargo, en esta ocasión no hablaremos de Cyberpunk 2077 y otros juegos decepcionantes, sino de aquellos que si marcaron tendencia durante el 2020. El ejemplo más claro fue Among Us.

1. Among Us

Desarrollado por InnerSloth, este multijugador fue lanzado en 2018, pero se volvió popular recién este año. La historia es sencilla, tendrás que identificar a un extraterrestre (impostor) que se coló en una nave espacial, pero debes hacerlo rápido, antes de que mate a toda la tripulación.

2. The Last of Us Part II

La secuela del exitoso título creado por Naughty Dog dividió a miles de gamers, ya que algunos la odian y otros la alaban. Pese a las críticas fue el indiscutible ganador de The Game Awards 2020, los premios Óscar de los videojuegos, ya que ganó en 7 categorías.

3. Fall Guys

Aunque su popularidad bajó considerablemente, no se puede negar que Fall Guys fue el juego de moda durante un par de meses. Este divertido battle royale creado por Mediatonic busca ‘recuperar su corona’ con sus nuevos mundos y su esperada versión para Android en la que, supuestamente, trabajan.

4. Fortnite

Aunque fue lanzado hace varios años, Fortnite todavía se mantiene como uno de los videojuegos más populares. El multijugador de Epic Games ha sabido aprovechar las diversas alianzas, sobre todo con Marvel, para crear eventos que reunieron a millones de fans en todo el mundo.

5. Animal Crossing: New Horizons

Lanzado en marzo de 2020, este videojuego es la novena entrega de la saga Animal Crossing. Disponible para Nintendo Switch, la entrega nos permite controlar a un personaje que debe explorar una isla habitada por animales antropomórficos con los que puede interactuar.

6. Spider-Man: Miles Morales

PS5, la nueva consola de Sony, llegó a las tiendas de la mano de un nuevo videojuego del ‘Hombre araña’. En esta entrega no controlamos a Peter Parker, el Spiderman original, sino a Miles Morales, quien debe enfrentar a Tinkerer y otros enemigos en la ciudad de Nueva York.

7. Ludo Club

Disponible para iPhone y Android, Ludo Club es un juego muy sencillo, pero bastante entretenido que nos permite enfrentarnos a tres jugadores de distintas partes del mundo. Tiene dos modos de juego y cada victoria significa que los usuarios podrán ganar dinero y subir de nivel.

8. Genshin Impact

Este juego de acción ARPG está ambientado en un mundo llamado Teyvat, que es regido por los Arcontes. Estas divinidades permiten que los elegidos (jugadores) puedan controlar poderes elementales y se embarquen en diferentes habilidades. Está disponible para móviles (Android y iPhone), PC y PS4.

9. Call of Duty: Warzone

Posee dos modos de juego (Battle Royale y Botín), siendo el primero el más popular entre los jugadores que son fanáticos de los shooters, como se conoce a los juegos de disparos. Lanzado en marzo de 2020, está disponible para PS4, PS5, Xbox One y PC.

10. Ghost of Tsushima

Creado por Sucker Punch Productions, este videojuego de acción y aventura se desarrolla en Japón. El protagonista se llama Jin Sakai (Daisuke Tsuji), un samurai que debe defender su pueblo de unos invasores mongoles. Para ello, deberá dominar un nuevo estilo de lucha “el camino del fantasma”.

Menciones honrosas

11. Half-Life Alyx

La franquicia Half-Life sigue esperando una tercera parte; sin embargo, Valve brindó un rayo de esperanza a los fanáticos, luego de lanzar este videojuego que tiene como protagonista a Alyx Vance. Gracias a su final, todo parece indicar que la continuación oficial está muy cerca.

12. Free Fire

El juego desarrollado por Garena suele estar envuelto en polémica, debido a que está plagado de hackers y sus gráficos inferiores a otros battle royale. Sin embargo, ha sabido enganchar a una buena cantidad de jugadores, sobre todo con sus eventos. El último de ellos tiene a Cristiano Ronaldo como personaje.

13. Microsoft Flight Simulator

Este simulador de vuelo creado por Microsoft nos permite controlar varias aeronaves y despegar desde cualquier aeropuerto. No obstante, no será una tarea fácil, ya que nos permite experimentar las principales dificultades que viven los pilotos.

14. Crash Bandicoot 4: It’s About Time

La trilogía original de Crash Bandicoot (originalmente lanzada para PlayStation 1) finalmente tuvo una cuarta parte que no solo se caracteriza por tener gráficos de última generación, sino también por su historia y entrañables personajes.