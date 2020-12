Among Us: el impostor recibe una habilidad que hace dormir a los tripulantes

La popularidad de Among Us radica en el hecho de que es un juego gratis para dispositivos móviles iPhone y Android, así como en su sencilla jugabilidad, que permite tener horas de diversión con amigos. Tener que descubrir al asesino oculto antes de que aniquile a toda la tripulación es una fórmula bastante interesante.

En Among Us, los usuarios solo se pueden tener dos roles: impostor o tripulante. Este último tiene la capacidad de trasladarse por todo el mapa utilizando los ductos de ventilación, sabotear la nave, cerrar puertas y, por sobre todo, asesinar a los demás miembros de la nave.

Pero ¿qué sucedería si el impostor, en lugar de solo matar, también hiciera dormir a los tripulantes? Una pregunta que se hizo un youtuber, y para responder a su curiosidad, sus amigos tuvieron la genial idea de crear un nuevo mod para el juego de InnerSloth en su versión para PC, que ya está dando de qué hablar.

SSundee subió a su canal de YouTube el trabajo de sus amigos, quienes crearon un mod que le otorga al impostor la habilidad de hacer dormir a los tripulantes. Con este skill, a primera vista, parece ser que es casi imposible que los miembros de la nave puedan escapar de él sin necesidad de cerrar las puertas.

Sin embargo, el youtuber se luce en varias partidas con sus amigos, en las que, siendo tripulante, logra ganarles a los impostores que tienen la habilidad de hacer dormir. ¿Quieres saber cómo? Aquí te dejamos el video.

Es importante mencionar que este mod de Among Us no está disponible para descargar, por el momento, porque los desarrolladores de esta modificación continúan trabajando en ella, y se espera que la lancen muy pronto para disfrutarla en la versión del juego para PC.