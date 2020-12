The Last of Us 2: actriz de Abby nunca imaginó el recibimiento de su personaje

La actriz Laura Bailey, quien trabajó en el videojuego The Last of Us 2, aseguró que nunca sospechó el recibimiento que tendría su personaje entre los fanáticos de esta saga desarrollada por Naughty Dog.

Bailey, quien prestó su voz y cuerpo a Abby Anderson, afirmó que sabía que su personaje no estaba destinado a agradar. Sin embargo, no imaginó la magnitud del descontento que sentirían los fans.

“Fue difícil, pero creo que es una historia increíble, y creo que Abby es uno de los personajes más asombrosos que he interpretado. Conocía la historia, sabía en lo que me estaba metiendo, y cuando llegó el ‘Día uno’ todavía no me gustaba. No me gustó mi actuación. No me gustó el personaje”, señaló a Game Informer.

“Recuerdo que jugué durante tres horas y hablé con mi esposo y dije: ‘No me gusta lo que hice. No estoy bien. Este es terrible. No sé cómo me eligieron. Todos estos años de trabajo son en vano’. Travis dijo: ’Solo cállate, vuelve y sigue jugando porque obviamente eres muy parcial en este momento‘”, añadió la actriz.

“Mientras seguía jugando, pensé: ’Oh, está bien, solo tenía que aclimatarme a mí misma porque no me agradaba. No me gustaba Abby’”, finalizó Bailey, quien es la antagonista principal de The Last of Us 2.

Vale resaltar que meses después del lanzamiento, Sony subió un tráiler que muestra la historia de Abby. De esta forma, el jugador conoce su pasado y las motivaciones que la llevaron a vengarse de Joel, el protagonista de la primera entrega.