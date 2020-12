Kanye West quiso hacer un juego con Nintendo, pero lo rechazaron

En el mundo de los videojuegos es recurrente que algunas compañías busquen la presencia de celebridades para aprovechar su exposure y puedan destacar entre los cientos de títulos que se lanzan al año, un ejemplo claro es el de Keanu Reeves en Cyberpunk 2077. Por supuesto, hay quienes no suelen hacerlo nunca, como Nintendo.

En ocasiones, son las propias celebridades las que buscan la oportunidad, aunque con variedad de razones, como las que Kanye West expuso ante Nintendo en una de las ediciones pasadas del E3.

El hecho fue compartido por Reggie Fils-Aimé, el carismático expresidente de Nintendo of America que hasta el día de hoy sigue brindando una que otra entrevista sobre su paso por la compañía del fontanero. Todo lo contó en el podcast Talking games with Reggie & Harold.

El exejecutivo contó cómo Kanye West, famoso rapero, productor, diseñador de modas y emprendedor, estuvo a punto de trabajar con Nintendo en una idea de juego que a él mismo se le había ocurrido.

Resulta que, durante un E3 de hace algunos años, Kanye West visitó personalmente el área de Nintendo y tuvo la oportunidad de conversar con Shigeru Miyamoto. Luego de eso, buscó cómo acordar una reunión con Reggie Fils-Aimé y Miyamoto, quienes acabaron visitando su oficina de negocios en Calibasas.

Fils-Aimé recordó el meeting así: “Parte de ello fue para hablar qué tenían en mente. Estaba experimentando con una pieza de contenido de videojuego y quería reacciones. Vino y nos dijo: ‘Quiero trabajar con Nintendo’”.

“Teníamos muchos proyectos diferentes en curso en ese momento y la posibilidad de hacer algo con Kanye simplemente no estaba ahí, así que tuve que buscar una manera educada de declinar esa oportunidad. Le dije: ‘Kanye, tú no quieres trabajar con nosotros porque somos duros, difíciles. Todo lo que hacemos es presionar para el mejor contenido. No somos el tipo de socio con el que quisieras trabajar’. El me miró y dijo: ‘Reggie, tú eres exactamente el tipo de socio con el que quiero trabajar por esa razón’, fue como ‘Oh, vaya’”.

Reggie también confirmó que Kim Kardashian estuvo presente durante la reunión y la calificó como “interesante”. Asimismo, señaló que Nintendo se retiró con el sentimiento de que Kanye tenía gran pasión para el espacio del videojuego. “Es un creador”, añadió.