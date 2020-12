The King of Fighters XV ya tiene fecha y hora para su presentación oficial

Una de las franquicias más importantes del género de pelea está por recibir una nueva entrega y muchos fans ya lo celebran. SNK ya ultima detalles para mostrar el tan esperado The King of Fighters XV, juego que ya tiene fecha y hora de presentación.

A inicios de diciembre Yasuyuki Oda, productor de KOF, y Eisuke Ogura, director creativo de KOF, nos mostraban un teaser de The King of Fighter XV donde revelaban el diseño de algunos de los luchadores que aparecerán en el juego como Kyo, Benimaru, Shun’ei; este último fue la gran sorpresa, pues regresará a la saga siendo el protagonista de la nueva entrega.

En un nuevo video publicado en YouTube, Yasuyuki Oda hace oficial la fecha y hora en la que se presentará el anhelado juego de pelea, además de mencionar que también se anunciarán los 2 luchadores que llegarán como DLC a Samurai Shodown.

De acuerdo al productor del juego, SNK planea realizar la presentación oficial de su próxima entrega el miércoles 6 de enero a las 9.00 p. m., hora de Perú, donde los fans verán el primer avance completo del título.

El avance de The King of Fighters XV se publicará en el canal oficial de SNK en YouTube, aunque no ha mencionado si también se hará oficial la fecha de lanzamiento del juego o las plataformas donde los gamers podrán jugarlo.

Por el momento, solo nos queda esperar una semana para conocer más detalles de The King of Fighters XV, juego que SNK había anunciado hace un año y después de tanto tiempo empieza a difundir información sobre su entrega.