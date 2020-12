Night in the Woods es el juego gratis que puedes conseguir en Epic Games Store

Un juego gratis por parte de Epic Games Store acaba de ser desvelado. La popular tienda de videojuegos de los creadores de Fortnite está obsequiando a todos los gamers Night in the Woods por tiempo limitado.

Epic Games Store anunció hace varios días el inicio de una promoción en la que regalará juegos gratis todos los días desde el 17 hasta el 31 de diciembre para todos aquellos usuarios que tengan una cuenta en su plataforma.

Night in the Woods es el onceavo juego que obsequia la tienda y solo tienes 24 horas para reclamarlo, porque desde las 11:00 a. m. del 28 de diciembre, Epic Games Store estará regalando otro título.

Si nunca has escuchado acerca de Night in the Woods, te comentamos que se trata de un videojuego de aventura en el que controlarás a Mae, una joven que regresa a su pueblo de infancia luego de abandonar la universidad.

Hasta que un día Mae presencia un secuestro que la llevará a investigar este caso junto a sus amigos del pueblo. Es aquí donde ellos se meten en graves problemas por lo que deberán hacer hasta lo imposible por salvarse.

Si quieres disfrutar de este título en tu PC, solo tienes que ingresar a tu usuario en Epic Games Store y verás la gráfica del juego. Dale clic en “gratis ahora”, te llevará a una ventana y selecciones “obtener” para que el juego aparezca automáticamente en tu biblioteca digital. Recuerda que no es necesario descargarlo. Consíguelo en este enlace.