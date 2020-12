Among Us: conoce el truco para ocultar tu nombre en las partidas del juego

Among Us es uno de los juegos más populares de este 2020 batiendo récord de millones de usuarios activos mensualmente. No obstante, su reciente inclusión a Nintendo Switch y Xbox Game Pass ha generado que el título de InnerSloth siga ganando más adeptos.

En este sentido, es necesario conocer los detalles que oculta Among Us y que pueden ayudarte a ganar una partida cuando te toca el rol de impostor. Uno de estos métodos secretos es poder ocultar tu nombre.

¿Cómo puedo ocultar mi nombre en Among Us?

El hecho de colocar el nombre invisible no quiere decir que los demás jugadores no te podrán reconocer, puesto que el color será algo que te identificará. Aun así, el hecho de que no puedan observar tu nombre te dará ventaja en las discusiones de Among Us para descubrir al impostor, ya que será muy confuso culparte

Los pasos para hacerlo son muy simples, lo primero que deberás hacer es entrar en el juego y seleccionar cualquiera de las dos opciones bien sea online o local. Luego debes hacer lo siguiente:

Al entrar en una partida, en la parte superior de la misma podrás observar el nombre actual que dispones en el juego.

Luego debes ingresar en la página compart.com donde podrás observar en el título un espacio entre las comillas. Este espacio lo deberás seleccionar y copiar.

Seguidamente, te debes dirigir al juego, específicamente al nombre que dispones y hacer clic en eliminar el nombre actual, así que debes mantener presionado y seleccionar pegar.

Por último, da clic en guardar los cambios y notarás como tu nombre estará invisible, lo que quiere decir que no podrá ser visto por ningún otro jugador.

Cabe señalar que este procedimiento sirve únicamente en dispositivos móviles porque hasta el momento no está disponible para PC.