Among Us: así puedes conseguir todas las skins gratis y de pago

Among Us, el videojuego sobre el misterio de un asesinato, se ha convertido en el favorito de millones de personas en todo el mundo. El objetivo es sobrevivir, ya sea como tripulación de astronautas o como el impostor que intenta matarlos. No obstante, el título nos ofrece skins que permiten personalizar nuestro personaje.

En la versión de PC, los jugadores tienen acceso a todos los skins y sombreros, aunque las mascotas deben comprarse aparte. Sin embargo, en la versión móvil en iOS y Android, los sombreros y solo algunos disfraces son gratuitos. Por ello, si quieres acceder a mejores atuendos debes comprarlos dentro del mismo juego. Estos son sus precios:

Astronaut: S/ 6.49

Captain: S/ 6.49

Mechanic: S/ 6.49

Military: S/ 6.49

Police: S/ 6.49

Doctor: S/ 6.49

Black Suit: S/ 6.49

White Suit: S/ 6.49

Wall Guard: S/ 6.49

MIRA HQ Skin Bundle: S/ 6.49

¿Cómo cambiar la apariencia del personaje en Among Us?

Para acceder a la personalización de tu avatar en Among Us, debes hacer lo siguiente: