GTA Online: exploit amenaza información privada de usuarios

Cuidado. Si eres de los muchos usuarios de GTA Online, el modo multijugador en línea del aclamado GTA V, debes estar atento a una reciente advertencia sobre un presunto exploit dentro del código del juego, el cual permitiría a terceros acceder a tu información personal como tu dirección IP y tu cuenta de Rockstar.

El descubrimiento fue anunciado por el usuario TheBrickPrince en Twitter. “Ofrezco una sincera advertencia a cualquiera que intente jugar GTA Online en PC. Hay al menos dos mods de menús maliciosos conocidos que pueden forzarte a salir del modo un jugador o del modo ‘solo con invitación’. Este es un grave riesgo para la seguridad y no debe subestimarse”, señaló en su mensaje.

Los mods son paquetes de modificaciones hechas para el juego creados comúnmente por usuarios o grupos third-party. GTA V y GTA Online siempre contaron con soporte para este tipo de contenido desde su lanzamiento y son tan populares que hasta generaron una ola de críticas cuando Rockstar los prohibió momentáneamente en 2017.

La advertencia hace mención a aquellos mods que, aparentemente, solo ofrecen cambiar el menú del juego, pero que en realidad tienen más funciones escondidas que son maliciosas. Si eres uno de los que descargó alguno de estos para GTA V en PC, podrías resultar afectado.

Este programa malicioso en particular puede acceder a información personal desde la ID de Rockstar y hasta ver si estamos conectados o no. Además, el mod puede ocultarse a sí mismo y eliminar su rastro, lo que dificulta que se reporte al desarrollador.

Por alguna razón, TheBrickPrince no reveló el nombre completo del mod en cuestión, pero sí aseguró que se puso en contacto con Rockstar para revelárselos. Lo recomendable ahora es no descargar ningún mod para GTA Online por si aún no lo has hecho.