Among Us logra récord de más jugadores mensuales en la historia

Among Us sigue arrasando en este 2020. Tras obtener dos premios en The Game Awards 2020 como el multijugador del año y el mejor título para móviles, ahora ha batido un nuevo récord relacionado con las cifras de jugadores mensuales activos por mes.

El reporte de datos apunta a que el título de InnerSloth habría tenido durante el mes de noviembre de 2020 más de 500 millones de usuarios activos, siendo por mucho el juego más popular en términos de jugadores mensuales.

A pesar de ser el videojuego más popular de la actualidad en lo que a número de jugadores absolutos se refiere, es también un videojuego muy poco monetizado; de hecho, no aparece en los títulos con más facturación, ni en dispositivos móviles ni en PC.

Among Us no genera tantos ingresos, teniendo en cuenta que sus contenidos no están demasiado monetizados y las versiones de Android e iOS son totalmente gratuitas con compras integradas opcionales que solo rondan los 2 o 3 dólares.

La versión para PC, con un precio de 5 dólares en Latinoamérica, representa la mayor parte de los ingresos que ha tenido el título de InnerSloth desde agosto hasta noviembre (un 64% en este apartado).

De otro lado, Among Us no deja de crecer, ya que recientemente se ha estrenado en la consola Nintendo Switch, y hace unos días anunció su llegada al Xbox Games Pass de PC además de su lanzamiento en algún momento de 2021 para las consolas Xbox.