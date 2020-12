God of War recaudó 500 millones de dólares para Sony

El legado que deja el gran catálogo de exclusivos de PS4 sigue dando que hablar hasta estos días. Cifras recientemente reveladas muestran cómo han sido de rentables los grandes y originales proyectos de Sony en títulos como God of War, Horizon Zero Dawn, etc.

Desde la introducción de la PlayStation 4 a finales del 2013, la política de fomentar en contenido exclusivo se hizo evidente, pero algunos de los primeros títulos en llegar como The Order 1886 y Killzone Shadowfall, no se tradujeron en éxitos comerciales ni de críticas.

Pese a eso, Sony no cedió y continuó empujando su política. Los resultados llegaron casi al final con franquicias reestablecidas como Uncharted, debutantes aclamados como Horizon Zero Dawn y, por supuesto, series renovadas por completo como su éxito God of War.

Ahora, se puede saber que el título por el que Sony arriesgó tanto terminó siendo un completo éxito comercial. Un vistazo al perfil de Linkedin de TJ Consunji, el mánager de marketing grupal en PlayStation, revela que la aventura de Kratos generó más de 500 millones de dólares en ganancias en 2019.

El exclusivo de PS4 vendió más de 10 millones de copias en su año inicial, cifra cuyo 40% corresponde a las versiones digitales. Otro detalle revelado fueron las ventas de Horizon Zero Dawn.

El caso del juego de Guerrilla es otro ejemplo de éxito para Sony, más aún si se considera que era una nueva IP. Se vendieron más de 8 millones de copias (de las cuales, un 35% fueron digitales) y generó más de 400 millones de dólares en ganancia para la compañía.

Otro de los estudios más prominentes de Sony en la generación fue Naughty Dog, quienes hicieron posibles ingresos de más de mil millones de dólares entre sus dos franquicias The Last of Us y Uncharted. Un título más reciente, Ghost of Tsushima, superó a Horizon Zero Dawn como el nuevo IP con venta más rápida en la pasada generación.