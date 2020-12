Free Fire: Saitama y Genos de One Punch Man llegan al videojuego

A poco tiempo de que inicie el evento de Navidad en Free Fire, Garena ha sorprendido a todos los fans de su battle royale y del anime. El estudio acaba de confirmar una colaboración entre su popular juego para smartphones con One Punch Man.

Así como lo lees. Garena explicó todos los detalles del evento de One Punch Man en Free Fire mediante un comunicado, donde se menciona a Saitama, personaje principal del anime, junto a su discípulo y héroe de clase S, el cyborg Genos.

“Estamos emocionados de dar la bienvenida a uno de los héroes más emblemáticos de Japón al universo de Free Fire. Siempre buscamos crear contenido novedoso en el juego con influencias de todo el mundo y creemos que nuestra colaboración con One Punch Man ofrecerá a nuestra comunidad global de jugadores aún más oportunidades de luchar con estilo”, comentó el productor del juego de Garena, Harold Teo, según señala el portal Level Up.

Los jugadores del popular battle royale para teléfonos iPhone y Android tendrán la oportunidad de conseguir objetos temáticos del anime en la tienda, como un paracaídas de Saitama y nuevos emotes, los cuales aparecen en la imagen promocional.

Aunque los creadores de Free Fire no han revelado la fecha en que se llevará a cabo el evento de One Punch Man dentro de su videojuego, te recordamos que esta no es la única celebración que tendrá el battle royale, ya que hace poco circuló en Twitter la imagen promocional de una colaboración entre el título y la última película de Demon Slayer.