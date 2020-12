Creador de Super Mario Bros critica a la industria enfocada en shooters

El mundo de los videojuegos tiene espacio para muchos géneros. Sin embargo, es evidente que algunos pueden ser más populares que otros, lo que puede crear casos de saturación. El ejemplo clásico son los shooters y Shigeru Miyamoto, creador del popular Mario Bros, tuvo palabras al respecto.

En una reciente entrevista hecha por el portal The New Yorker, el creativo japonés fue consultado sobre el masivo éxito que gozan algunos shooters como Call of Duty.

Miyamoto señaló que, si bien es respetable que los desarrolladores se decanten por este género, el hecho de que todos quieran hacer lo mismo no es necesariamente algo positivo.

“Me gustaría ver que se tomaran caminos diferentes en términos creativos. Creo que los humanos estamos programados para experimentar alegría cuando lanzamos una pelota y golpeamos un objetivo, por ejemplo. Esa es la naturaleza humana”, señaló.

“Aun así, cuando se trata de videojuegos, tengo cierta resistencia a centrarme en esta única fuente de placer. Como seres humanos, tenemos muchas formas de experimentar la diversión. Idealmente, los diseñadores de juegos explorarían esas otras formas. No creo que sea necesariamente malo que haya estudios que realmente se centren en esa mecánica simple, pero no es ideal que todos lo hagan solo porque ese tipo de títulos se vende bien”, agregó.

Miyamoto se refirió específicamente a la mecánica de disparar y darle a un objetivo. Cree que los juegos podrían abordar más cosas y es ahí donde está el trabajo de los creativos. “Me resisto a la idea de que está bien simplemente matar a todos los monstruos, incluso ellos tienen un motivo y una razón”, concluyó.

El creativo presentó recientemente uno de los primeros vistazos al Super Nintendo World, un parque de recreaciones inspirado en las franquicias más reconocidas de Nintendo. El centro se estrenará el 4 de febrero de 2021.