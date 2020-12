Los peores videojuegos del 2020, según Metacritic

En diciembre se suele hacer un repaso de todo lo que sucedió durante el año en muchos aspectos y la industria del entretenimiento, principalmente de los títulos, no son un tema aparte. Hace algunos días conocíamos los mejores juegos que se lanzaron en estos 12 meses y ahora, por medio de Metacritic, sabemos cuáles han sido los peores videojuegos de 2020.

Metacritic, por si no lo sabes, es una plataforma en la que medios especializados y gamers en general publican sus experiencias tras haber probado un videojuego recién estrenado. Si bien el 2020 ha sido marcado por la pandemia del coronavirus, ello no detuvo del todo el estreno de muchos títulos para consolas como PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y, por supuesto, PC.

A solo semanas de que el presente año concluya, apareció un ranking que nos detalla cuáles han sido los 10 videojuegos que recibieron la peor calificación de 2020 por medio de los críticos calificados del sitio web en cuestión.

Para este ranking llamado Worst of 2020, se tuvo en cuenta los juegos que recibieron más de siete reseñas. El primer lugar de este ‘antitop’ lo tiene Tiny Racer, un indie creado por el estudio IceTorch para Nintendo Switch, que solo recibió 29 puntos sobre 100 por parte de los usuarios debido a su decepcionante gameplay.

Otro título que ocupa los primeros lugares en este ranking de los peores videojuegos del 2020 es Fast & Furious Crossroads, título inspirado en la famosa saga de películas que fue muy criticado por parte de la comunidad.

Los peores videojuegos de 2020, según Metacritic

Tiny Racer (Nintendo Switch) - 29 puntos

XIII Remake (Xbox One) - 32 puntos

Dawn of Fear (PS4) - 33 puntos

Fast & Furious Crossroads (PC) - 34 puntos

Arc of Alchemist (Nintendo Switch) - 36 puntos

Remothered: Broken Porcelain (PC) - 39 puntos

Tamarin (PS4) - 40 puntos

Street Power Soccer (PS4) - 41 puntos

Gleamlight (Nintendo Switch) - 42 puntos

The Elder Scrolls: Blades (Nintendo Switch) - 42 puntos

