Among Us llega a Epic Games Store y está más barato que en Steam

A pesar de que Among Us se lanzó oficialmente hace dos años, la popularidad de este título en el último cuarto del año es realmente sorprendente. Luego de su arribo a Nintendo Switch, el videojuego creado por InnerSloth ya se vende en Epic Games Store y está más barato que en Steam.

Por si no lo sabías, la versión de Among Us para PC solo se vendía en Steam, conocida tienda de Valve. Sin embargo, el pasado 18 de diciembre la cuenta de Epic Games Store en Twitter anunció que desde esa fecha el juego de tripulantes e impostores ya está a la venta en dicha plataforma.

El precio oficial del juego de InnerSloth en la tienda de los creadores de Fortnite es de 9.99 soles, mientras que en Steam vale 11.50 soles. Pero debido a las ofertas por Navidad en Epic Store el título está a la venta con un 20% de descuento siendo su valor final 7.99 soles. Esta promoción se mantendrá hasta el 7 de enero de 2021.

En la misma store también encontramos paquetes y complementos para que los jugadores puedan lucir trajes y mascotas mientras disfrutan de sus partidas en mapas como Polus, Skeld, Mira HQ y próximamente The Airship.

Precisamente, The Airship es el nuevo mapa que InnerSloth enseñó, mediante un tráiler, en The Game Awards 2020 y se estrenará en algún momento de 2021. En este escenario los jugadores deberán completar un set de tareas nunca antes vistas, usar extravagantes trajes y cinemáticas donde el impostor mata a un tripulante utilizando un rayo láser.

Por otro lado, te comentamos que Among Us también se encuentra disponible para celulares Android y iPhone, versión que se puede descargar completamente gratis desde la Play Store o App Store.