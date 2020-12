The Last of Us Part II se convierte en el GOTY 2020 de PlayStation Blog

The Last of Us Part II la sigue rompiendo en cuestión de galardones. Luego de haber ganado la categoría a Mejor juego del año en The Game Awards 2020 el pasado 10 de diciembre, la comunidad de gamers de PS4 eligió a TLOU2 como el GOTY en la ceremonia de premiación creada por PlayStation Blog.

Como cada año, PlayStation organiza una ceremonia de premiación desde su blog oficial dedicada a sus títulos, donde los usuarios de PS4 deberán votar por su título favorito en distintas categorías. Este año, hubo más de 2.5 millones de votos emitidos.

El juego creado por Naughty Dog, The Last of Us Part II, fue uno de los grandes ganadores del evento, pues no solo se alzó con el GOTY 2020 en PlayStation Blog, sino que también triunfó en categorías como Mejor narrativa, Mejores gráficos y Mejor momento. Aquí te dejamos quienes fueron todos los ganadores.

Videojuegos ganadores en PlayStation Blog