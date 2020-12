Juegos gratis por Navidad para PlayStation, Xbox y Nintendo Switch

El 2020 es un año bastante particular debido al coronavirus. En un presente donde las personas están impedidas de reunirse con sus seres queridos o amigos, los videojuegos han ganado mucho protagonismo convirtiéndose en una plataforma donde se puede pasar un rato agradable sin tener que salir de casa. Por ello, te mostramos cuáles son los mejores juegos gratis por Navidad que puedes disfrutar desde las consolas de PlayStation (PS4 y PS5), Nintendo Switch y Xbox (Xbox One y Xbox Series X|S).

No cabe duda de que la celebración de la Navidad será completamente distinta a la de años anteriores. Sin embargo, la intención de las compañías de videojuegos por ofrecer un rato agradable a los millones de gamers en el mundo durante estos difíciles momentos sigue intacta. Los juegos gratis para PlayStation, Nintendo Switch y Xbox que estás por conocer, en muchos de los casos, no necesitan de un servicio de paga para jugar de manera online y los puedes guardar para siempre en tu biblioteca digital.

Juegos gratis para Playstation

Los juegos gratis para las consolas de PlayStation, en algunos casos, están disponibles para PS4 y PS5. Estos títulos se pueden descargar sin costo alguno desde la tienda PlayStation Store y solo necesitas tener el espacio suficiente en la memoria de tu consola para poder instalarlos. No olvides que también será importante tener una suscripción a PlayStation Plus, aunque algunos juegos no lo requieren para acceder a su apartado online.

Astro’s Playroom

Para explicar al detalle la experiencia que brinda el mando DualSense de PS5, PlayStation preinstaló el juego Astro’s Playroom en su nueva consola. Se trata de un título donde controlarás a un pequeño y carismático robot en su aventura por distintas partes del mundo, en el que te encontrarás productos de PlayStation.

Call of Duty: Warzone

A inicios de marzo, Activision lanzaba Call of Duty Warzone, un Battle Royale que rápidamente se ha hecho muy popular debido a su impresionante apartado gráfico, armas, mapas y contenido de la saga principal. Este título está completamente gratis en PS4 y PS5, además de contar con juego cruzado entre las plataformas de Sony, Xbox y PC. Descárgalo aquí. No se necesita de una membresía de PlayStation Plus.

Dead of Alive 6: Core Fighters

Un juego de pelea bastante inusual. Dead or Alive 6: Core Fighters es una versión gratuita para PS4 en la que podrás experimentar modos de juegos de manera online, con varios personajes y un modo historia. Descárgalo aquí.

Destiny 2

Hace más de un año que Destiny 2 se convirtió en un juego gratuito para PS4 y demás plataformas. El estudio Bungi lanzó una versión del juego llamada Nueva Luz, donde encontrarás todo el contenido del año 1 sin costo alguno, así como varios modos multijugador de este aclamado shooter. Descárgalo aquí. No se necesita de una membresía de PlayStation Plus.

Dungeon Defenders II

Dungeon Defender II se trata de un juego de rol en el que podrás crear y subir de nivel a un equipo de héroes que enfrentarán a temerosas criaturas. Este título se puede jugar en solitario o hasta con cuatro jugadores online, y ofrece pantalla dividida en el cooperativo local. Descárgalo aquí.

Hawken

¿Eres fanático de las batallas entre robots? Entonces tienes que jugar Hawken, un título sin costo alguno que puedes disfrutar desde tu PS4, donde podrás manejar 32 mechas que se dividen en tres clases. Asimismo, el juego cuenta con seis modos, nueve mapas y la opción de personalización. Descárgalo aquí.

Let it Die

Let it Die es un videojuego de corte futurista bastante violento, donde tu objetivo será llegar a la cima de una extraña torre. Es un juego de acción que te sorprenderá por lo frenético que es. Descárgalo aquí. No se necesita de una membresía de PlayStation Plus.

Paladins

Paladins es una interesante opción si te gustan los juegos como Overwatch. Se trata de un shooter hero bastante alocado que te asegurará muchas horas de diversión con tus amigos. Descárgalo aquí.

Path of Exile

Uno de los RPG que ha llamado la atención de miles de gamers es Path of Exile. Se trata de un juego que puedes disfrutar en solitario o de manera online con amigos con un estilo parecido a Diablo. Descárgalo aquí. No se necesita de una membresía de PlayStation Plus.

Genshin Impact

Una de las sorpresas del 2020 es Genshin Impact. Este videojuego de acción RPG de mundo abierto fue creado por el estudio chino miHoYo y destaca por su gran apartado gráfico, historia y cantidad de personajes que puedes usar. Además, tiene una similitud a The Legend of Zelda Breath of the Wild y lo mejor es que es gratuito. Descárgalo aquí. No se necesita de una membresía de PlayStation Plus.

Fortnite

Si eres fanático de las skins y quieres jugar en amplios mapas enfrentando a otros 99 jugadores, entonces te decimos que Fortnite es una gran opción para ti. El Battle Royale de Epic Games que acaba de estrenar su temporada 5 es uno de los juegos gratis que puedes descargar en PS4. Puedes jugarlo con amigos que están en otra plataforma gracias a su función de cross-play, te deja hacer videollamada con tus miembros de equipo y no se necesita de una membresía de PlayStation Plus. Descárgalo aquí.

Apex Legends

Respawn, los creadores de la conocida saga Titanfall, sorprendieron con el lanzamiento de su battle royale Apex Legends. Este videojuego ofrece 15 leyendas y cada una cuenta con habilidades especiales. Descárgalo aquí. No se necesita de una membresía de PlayStation Plus.

World of Tanks

Experimenta batallas multijugador entre dos equipos de 15 tanques cada uno. World of Tanks es un MMO enfocado en tanques de guerra, en el que encontrarás un catálogo de 450 autos de combates de ocho naciones distintas, más de 80 escenarios y varios modos de juego. Descárgalo aquí.

Brawlhalla

Las peleas más frenéticas llegan a PS4. Brawlhalla, uno de los juegos gratuitos de Ubisoft, también es una apuesta interesante para disfrutar con tus amigos en esta Navidad, donde accederás a varios luchadores con habilidades únicas, skins y muchos escenarios. Descárgalo aquí.

Dauntless

Dauntless es un videojuego de rol que toma muchas cosas de la legendaria saga Monster Hunter. Este juego gratis ofrece opciones de personalización y, sobre todo, cazarás gigantescos y terroríficos monstruos con tus amigos. No se necesita de una membresía de PlayStation Plus.

DC Universe Online

¿Ser héroe o villano? Decide tu destino en el popular juego gratuito DC Universe Online. En este videojuego podrás controlar a famosos personajes de la franquicia, como Batman, Superman, Joker, entre otros. Descárgalo aquí. No se necesita de una membresía de PlayStation Plus.

PlanetSide 2

Frenéticas partidas de 64 jugadores divididos en distintos equipos es la oferta que ofrece PlanetSide 2, un shooter en primera persona con escenarios y armas muy alocadas. Descárgalo aquí.

Realm Royal

Olvídate de construir estructuras mientras tus enemigos te disparan. Realm Royal es un Battle Royale con mecánicas únicas que disfrutarás con tus amigos. Descárgalo aquí.

Smite

Enfréntate en partidas de 5 vs. 5 controlando seres mitológicos o dioses en este MOBA llamado Smite, cuyo objetivo para ganar la partida será el de acabar con los Phoenix enemigos y su titán. Descárgalo aquí. No se necesita de una membresía de PlayStation Plus.

Warframe

Warframe es un shooter en tercera persona con una gran cantidad de contenido. Este título te permite jugar en el papel de un ninja espacial donde utilizarás espadas, hechizos y armas de fuego. Descárgalo aquí. No necesitas una membresía de PlayStation Plus.

Neverwinter

Si eres un fanático del clásico Dungeons & Dragons, entonces Neverwinter te encantará. Este título es un MMORPG que ofrece elementos característicos del género completamente gratis y desde tu PS4. Descárgalo aquí.

Juegos gratis para Xbox

Xbox, al igual que PlayStation, también cuenta con un amplio catálogo de juegos gratis, los cuales puedes descargar en Xbox One, Xbox Series X y Xbox Series S. Muchos de estos se pueden disfrutar de manera online sin costo alguno y otros también necesitan de una suscripción a Xbox Live Gold.

Call of Duty: Warzone

Con los mismos gráficos de Call of Duty: Modern Warfare (2019), Activision lanza su propio battle royale llamado Call of Duty: Warzone, un juego gratis que ya es uno de los más populares actualmente y que se encuentra disponible para las consolas Xbox. Descárgalo aquí.

eFootball PES 2020 LITE

Se trata de la versión gratuita del conocido simulador de fútbol de Konami. eFootball PES 2020 Lite te dejará jugar con importantes clubes como el FC Barcelona, Manchester United, FC Bayern München o la Juventus. Además, tendrás acceso al modo myClub, modo entrenamiento y juego cooperativo. Descárgalo aquí.

Fallout Shelter

Crea tu propio refugio y adminístralo para que no sea un fracaso. Fallout Shelter es una divertida propuesta por parte de sus creadores: Bethesda. Descárgalo aquí.

Corssout

Este MMO llamado Crossout se trata de un juego de combates en vehículos por equipos al estilo de Twisted Metal. Los autos tienen un aspecto muy parecido a los de Mad Max y te emocionarán. Descárgalo aquí.

Killer Instinct

Xbox también cuenta con otras opciones en el género de peleas y uno de esas es Killer Instinct, un título que ofrece muchos modos de juego, pero solo un personaje jugable. Descárgalo aquí.

War Thunder

Con los combates aéreos no hay pierde, por eso te presentamos War Thunder, un MMO que ofrece 1.500 aviones, autos, navíos de guerra, helicópteros de combate, entre otros. En este juego podrás enfrentar a tus enemigos en 100 mapas distintos ambientados en batallas históricas. Descárgalo aquí.

Fortnite

Uno de los battle royale más populares de la actualidad es Fortnite. En este videojuego creado por Epic Games enfrentarás a otros 99 jugadores en un inmenso mapa, tendrás acceso a distintas armas, skins e incluso se realizan conciertos online en vivo. Descárgalo aquí.

Apex Legends

Apex Legends es otro Battle Royale dentro del universo de Tintafall. Un juego creado por el famoso estudio Respawn donde podrás jugar con una de las 15 leyendas y cada una de ellas cuenta con habilidades especiales. Descárgalo aquí.

Dauntless

Con una jugabilidad inspirada en la conocida saga de Monster Hunter, Dauntless se muestra como una gran opción al ser un juego gratis para Xbox y otras plataformas. En este título enfrentarás monstruosas criaturas con tus amigos. Descárgalo aquí.

DC Universe Online

Batman, Superman, Wonder Woman, Joker, entre otros personajes del universo DC, se unen en el juego gratis DC Universe Online, un título que te permite elegir si ser el bueno o malo de la historia. Descárgalo aquí.

Brawhalla

Conocido en la comunidad gaming como el Smash Bros. 3D, Brawlhalla es la oferta de Ubisoft que puedes jugar sin costo alguno. En este videojuego se realizan muchos eventos e inclusive llegan personajes icónicos de otras franquicias. Descárgalo aquí.

Hawken

Los robots gigantes llegan a las consolas Xbox. Hawken es uno de los juegos gratuitos más populares de la actualidad, donde podrás elegir entre 32 mechas con tres clases distintas, además de experimentar seis modos de juego y nueve mapas. Descárgalo aquí.

Juegos gratis para Nintendo Switch

Prende tu Nintendo Switch y conéctate con tus amigos para que empiecen a jugar partidas inolvidables. Aquí te dejamos una lista de juegos gratis para la consola híbrida de la gran N, con la que incluso podrás enfrentar a tus amigos sin importar la plataforma que usen. Recuerda que estos títulos se descargan desde la eShop y también es necesario una suscripción a Nintendo Switch Online, aunque hay excepciones.

Fortnite

Si eres fanático de las skins y quieres jugar en amplios mapas enfrentando a otros 99 jugadores, entonces te decimos que Fortnite es una gran opción para ti. El battle royale de Epic Games que acaba de estrenar su temporada 5 es uno de los juegos gratis que puedes descargar en Nintendo Switch, puedes jugarlo con amigos que están en otra plataforma gracias a su función de cross-play y no se necesita de una membresía de Nintendo Switch Online. Descárgalo aquí.

Arena of Valor

Si lo que quieres es jugar un título similar a League of Legends o Dota 2 desde tu Nintendo Switch, debes probar Arena of Valor, un videojuego que ofrece más de 35 héroes que cumplen distintos roles en modos de juego con duelos de 5 vs. 5, 3 vs. 3, y 1 vs. 1. Descárgalo aquí.

Brawlhalla

Si todavía no tienes Super Smash Bros. Ultimate en tu Nintendo Switch, te contamos que existe un juego de pelea similar y es completamente gratis. Se trata de Brawlhalla, donde podrás encontrar una gran cantidad de luchadores con sorprendentes habilidades. Descárgalo aquí.

Dauntless

Dauntless es un videojuego de rol que toma muchas cosas de la legendaria saga Monster Hunter. Este juego gratis ofrece opciones de personalización y, sobre todo, cazarás gigantescos y terroríficos monstruos con tus amigos. Descárgalo aquí.

DC Universe Online

Los héroes de DC dicen presente en Nintendo Switch con un asombroso juego gratis. DC Universe Online es un videojuego donde controlarás a los personajes más populares de este universo: Batman, Wonder Woman, Joker, entre otros. Además, podrás elegir si ser héroe o villano. Descárgalo Aquí.

Realm Royale

Si no quieres jugar Fortnite desde tu Nintendo Switch, te tenemos otra propuesta del mismo género battle royale. Realm Royale es un frenético shooter con mecánicas propias bastante interesante. ¡No tendrás que construir estructuras! Descárgalo gratis aquí.

Rogue Company

Los shooters en tercera persona también se pueden disfrutar con amigos desde una Nintendo Switch. Rogue Company es un videojuego táctico con personajes que tienen habilidades exclusivas. Su jugabilidad es parecida a Counter-Strike o Valorant. Descárgalo aquí.

Smite

Smite es uno de los MOBA más populares de consolas y también se puede jugar desde Nintendo Switch. Este título te permite controlar a un dios o un ser mitológico para enfrentarte a otros en partidas de 5 vs. 5. Descárgalo aquí.

Warframe

Warframe es uno de los ‘must play’ en Nintendo Switch. Este impresionante juego de acción ofrece mucho contenido, personajes y armas que jamás imaginaste que existirían en un videojuego. Además, los protagonistas son ninjas del espacio, por lo que no hay motivo para no jugarlo. Descárgalo aquí.

Super Kirby Clash

El mítico Kirby también tiene un juego gratis en Nintendo Switch. Super Kirby Clash es un videojuego donde podrás jugar hasta con tres amigos de manera online, siempre y cuando estés suscrito a Nintendo Switch Online. Tendrás la oportunidad de luchar con muchos monstruos. Descárgalo aquí.