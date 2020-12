Among Us: las tereas que podrás realizar en el nuevo mapa The Airship

Nintendo realizó una transmisión online para presentar todos los juegos indies que llegarán a su consola híbrida, entre los que se mencionó a Among Us. El título de InnerSloth ya se encuentra disponible en Nintendo Switch y, gracias a un bug, los jugadores de este sistema pudieron tener acceso al mapa The Airship, el cual trae nuevas tareas.

The Airship, como su nombre lo dice, nos permite jugar en un inmenso avión rojo que surca los cielos en donde los tripulantes, además de realizar determinadas misiones, deberán descubrir quién es el impostor que los está cazando uno por uno.

Para este escenario, InnerSloth ha implementado 15 nuevas tareas, de las que se suponía que se iban a desvelar en el primer cuarto de 2021, pero un YouTuber aprovechó el glitch de Among Us en Nintendo Switch y publicó en la plataforma de videos todas las misiones, a pesar de que su partida estuvo repleta de bugs y errores.

Las nuevas tareas que llegarán a Among Us con The Airship

Nueva manera de introducir la tarjeta.

Desatascar letrinas.

Organización de estanterías de archivos y armas.

Vestir a nuestro personaje según nos lo indica.

Búsqueda de WiFi con el que podremos acceder a internet.

Tirar de palancas según el número que nos señalan.

Revelar fotos.

Abrir las cajas fuertes.

Revelar códigos.

Parar una cinta en un minuto determinado.

Sacar la basura.

Por el momento no se conoce si InnerSloth colocará estas tareas en los demás escenarios de Among Us o si se trata de mandados exclusivos para The Airship. Tampoco se muestra la cinemática que se vio durante el tráiler del videojuego en The Game Awards 2020, donde el impostor lanzaba un rayo láser desde su ojo.

Otro detalle es que algunas tareas tendrán como requisito que el tripulante recorra gran parte de la nave para que pueda completarlas. No obstante, el hecho de que haya bugs en la versión de Nintendo Switch cuando se juega en este mapa hace creer que InnerSloth modificará algunas cosas, como las misiones. Aquí te dejamos el gameplay dentro de The Airship.