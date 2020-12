Among Us es el juego más descargado en la eShop de Nintendo Switch

Aún causa furor. Among Us, el famoso multijugador de tripulantes e impostores, cosecha un nuevo éxito al convertirse en el juego más descargado de la semana en la eShop de Nintendo Switch.

El portal especializado Nintederos reporta que esta entrega ha logrado colocarse en el primer lugar, con lo que destronó a otros como Animal Crossing: New Horizons y Toki. Esta es la lista completa de títulos más descargados en eShop:

Among Us

Animal Crossing: New Horizons

Toki

Hades

ATV Drift Tracks

Cuphead

Moto Racer 4

Castle of Heart

Overlanders

Marooners

Syberia

Syberia 2

Gear Club Unlimited

Sonic Mania

MotoGP 18

WRC 8

Minecraft

Immortals Fenyx Rising

Hue

Pang Adventures

¿Cuál es el precio de Among Us en Nintendo Switch?

Está disponible en la eshop a un precio de 4,29 dólares con opciones de juego de cuatro a 10 jugadores, multijugador local y online, siempre y cuando se cuente con una cuenta de suscripción al servicio de Nintendo.

Nintendo Switch es la primera consola en la que se puede descargar Among Us. También está en PC en una versión de pago por 4 dólares en Steam y en una versión gratuita con anuncios en Android y en IOS.

Among Us llegará a las consolas Xbox en 2021

Hace unos días, sin dar una fecha concreta, InnerSloth anunció oficialmente que Among Us estará disponible en las consolas de Microsoft en 2021. Entre ellas podremos encontrar a Xbox One, Xbox Series S y Xbox Series X.