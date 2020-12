‘Call of Duty Black Ops: Cold War’: ya puedes acceder gratis al multijugador

Activision ha anunciado que el multijugador de Call of Duty: Black Ops Cold War ya está disponible de manera gratuita para todos los jugadores con independencia de la plataforma. De este modo, hasta el próximo 24 de diciembre, los usuarios podrán disfrutar de este evento por tiempo limitado.

Concretamente, esta semana de juego online gratuito inició el 17 de diciembre y concluirá el próximo jueves 24 a las 12.00 p. m. (hora peruana). Por ello, las puertas están abiertas en todas las plataformas del videojuego sin necesidad de tenerlo. Entre ellas se encuentran: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X y Xbox Series S.

A lo largo de esta semana se podrá jugar en un total de 18 mapas, aunque la disponibilidad de los distintos modos irá en dos fases:

Desde este viernes 18 hasta el próximo lunes día 21 de diciembre se podrá acceder a los modos Duelo por Equipos, Dominación, Tiroteo 2v2, la lista de juego de Nuketown 24/7 y Raid the Mall con dos mapas nuevos que han llegado con la temporada 1 del juego.

Desde el lunes 21 al jueves 24 de diciembre se podrá acceder a todo lo anterior más Prop Hunt, Punto Caliente y Bomba Sucia.

Asimismo, tendremos la oportunidad de progresar más rápido de lo habitual en Call of Duty: Black Ops Cold War, no solo en lo que se refiere a la experiencia del personaje, ya que habrá doble experiencia en armas y pase de batalla, pero no al mismo tiempo.