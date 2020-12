Among Us llegará a las consolas Xbox en 2021

Hace unos días, InnerSloth anunció oficialmente que Among Us ya está disponible en Nintendo Switch. Sin embargo, se acaba de revelar una nueva información que señala que el famoso juego de tripulantes e impostores también llegará a las consolas de Xbox durante 2021.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Xbox Game Pass For PC publicó que sus suscriptores ya lo pueden descargar como parte del catálogo incluido en el servicio para disfrutar, por fin, de uno de los títulos virales del año en cuanto a experiencias multijugador online.

No obstante, la sorpresa mayor llegó minutos después, cuando la red social oficial de Among Us confirmó que también podrán acceder a él desde las consolas de Microsoft a partir del 2021.

Entre ellas podremos encontrar Xbox One, Xbox Series S y Xbox Series X. Actualmente no hay ninguna fecha en concreto definida, pero sí se sabe que llegará a Xbox Game Pass. Además, Xbox es la segunda consola en la que saldrá, ya que Nintendo Switch fue la primera.

El estudio creador de Among Us ha resaltado en más de una ocasión su interés e intención en mantener vivo el juego tras cancelar una segunda versión. De momento, dentro de poco, ya tendremos un nuevo mapa y también se espera más añadidos en modos opciones, tareas y sabotaje.