Fortnite recibió un modo de juego que copia la temática de Among Us

Descubrir al impostor dentro de un determinado grupo de personajes es una temática que no se inventó con Among Us, pero sí se hizo popular gracias a este juego. Es por ello que Epic Games también quiere aprovechar este tipo de contenido y acaba de lanzar un evento en Fortnite que, para muchos, es una copia del título de InnerSloth.

Hace algunas horas, Epic Games estrenó en Fortnite un nuevo Modo Por Tiempo Limitado (MPL) llamado Espía Interior, un modo de juego para 10 usuarios en el que dos de ellos deberán cumplir el rol de 2 espías y su misión será la de eliminar a los otros 8 jugadores, que son descritos en la web del estudio como agentes. ¿Parecido a Among Us, no?

La tarea de los agentes es simple: encontrar y reunir las monedas de oro que están esparcidas en todo el mapa, mientras que los espías deberán matarlos antes de que termine el tiempo. Asimismo, los usuarios podrán convocar a reuniones cuando sospechen de alguien para expulsarlo.

Esta similitud entre el nuevo modo de juego de Fortnite, Espía Interior, y Among Us ha sido criticada por los mismos jugadores en redes sociales, quienes señalan que se trata de una copia del juego de InnerSloth e inclusive mencionan que no es la primera vez que el estudio hace algo así, pues también habría sucedido con otros títulos.

Otro detalle del modo de juego Espía Interior, es que los jugadores podrán comunicarse entre ellos por chat de voz mediante videollamadas gracias la compatibilidad del Battle Royale con el aplicativo Houseparty.

Cabe precisar que los usuarios también podrán completar desafíos dentro del modo de juego Espía Interior para desbloquear objetos cosméticos como una patineta exclusiva y ala delta. Además, Epic Games añadirá otros estilos de juegos a su Battle Royale cada cierto tiempo.