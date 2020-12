Age of Empires II tendrá expansión con dos civilizaciones nuevas

Era un hecho que las expansiones de Age of Empires II Definitive Edition, la última versión del clásico de estrategia medieval —y su segundo relanzamiento también— llegarían tarde o temprano. Tanto Microsoft como sus desarrolladores confirmaron recientemente la fecha de lanzamiento y el contenido del primero.

El camino de Age of Empires II Definitive Edition en poco más de un año desde su lanzamiento ha sido positivo. Poco a poco ha logrado atraer a esa gran masa de jugadores que mantenía vivo —y aún lo hace— al remake del año 2013. Punto adicional era el hecho de que todas las actualizaciones al juego, los cambios en el balance, las reglas de la escena competitiva y las expansiones nuevas llegarían al nuevo título.

Ahora, todo se ha consumado con el anuncio de Lords of the West, la primera gran expansión de Age of Empires II Definitive Edition. Según lo que anunciaron Microsoft y Forgotten Empires en conjunto, este nuevo DLC traerá dos nuevas civilizaciones (Burgundios y Sicilianos) y tres campañas dramáticas campañas basadas en reinos de occidente.

El contenido de Lords of the West vuelve a echar a la mirada a los territorios más clásicos de Age of Empires II. Una de las campañas estará basada en Edward Longshanks, recordado por los más veteranos del título por ser el antagonista en las operaciones de William Wallace.

Esta campaña nos llevará por Inglaterra, Gales y Escocia al mando del ejército de Eduardo I, así que existe la posibilidad de que enfrentemos al héroe del norte. Otra de las empresas nos pondrá en la piel de los Grandes Duques de Occidente (Borgoña) y su guerra contra Francia. La tercera se enfocará en los Hauteville, precisamente en Robert de Hauteville, desde sus orígenes como ladrón hasta su ascenso a duque de Italia.