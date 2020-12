Among Us ya está disponible en Nintendo Switch y este es su precio

Among Us, el juego sensación que ha sido premiado como el título para móviles del año en The Game Awards 2020, llega a Nintendo Switch. Y desde este martes 15 de diciembre, todos los usuarios que tengan la mencionada consola ya pueden descargarlo.

Asimismo, InnerSloth, estudio responsable de Among Us, dio a conocer que su título ofrecerá juego cruzado (crossplay). Es decir, los usuarios de Nintendo Switch podrán jugarlo con los de PC o dispositivos móviles.

Among Us es un título en el que la comunicación tiene un papel fundamental, pero la Switch ciertamente carece de un chat de voz amigable. Sin embargo, es seguro que la mayoría de usuarios recurra a Discord.

El lanzamiento de Among Us en la Nintendo Switch ocurre poco después del anuncio de su nuevo mapa. Durante los The Game Awards 2020, la gala que celebró a los mejores videojuegos del año.

¿Cuál es el precio de Among Us en Nintendo Switch?

El juego ya está disponible en la eshop a un precio de 4,29 dólares con opciones de juego de 4 a 10 jugadores, multijugador local y online siempre y cuando se cuente con una cuenta de suscripción al servicio online de Nintendo.

Esta será la primera vez que llega Among Us en consola. Actualmente está en PC en una versión de pago por 4 dólares en Steam, y en una versión gratuita con anuncios en Android y en IOS.