Google Stadia se refuerza con la mayoría del catálogo de Ubisoft+

Ubisoft+, el servicio de suscripción de la compañía francesa, ofrece acceso a todo su catálogo de videojuegos —incluyendo lanzamientos— por un pago mensual o anual en la PC, pero ahora por fin está disponible a través de Google Stadia, lo que permite disfrutar de algunos títulos desde un celular, tablet o cualquier otro dispositivo con Chrome.

El acuerdo ya se había anticipado hace algunas semanas, pero por fin se consumó junto a las ofertas que Ubisoft está promoviendo en su tienda y plataforma online. Ubisoft+ era anteriormente conocido como Uplay +, pero fue cambiado en un esfuerzo para dar a conocer que no estará limitada a la PC.

No todo el catálogo de Ubisoft+ está disponible en Google Stadia. Algunos juegos solo son accesibles desde la PC (por ejemplo, Anno 1800). Aun así, la mayoría de sus últimos lanzamientos AAA —como Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry New Dawn y Watch Dogs: Legion— están incluidos.

Ubisoft viene ofreciendo un cupón de 10 dólares para usarse exclusivamente en su tienda (para PC). El único requisito es iniciar sesión Hyper Scape, el título free top lay de la compañía que sufre para tomar notoriedad, sobre todo por otros juegos que lo opacaron como Fall Guys y Among Us.

Los juegos de Ubisoft+ en Stadia tendrán soporte para guardar progresos a través de múltiples plataformas (cross-platform progression). No es necesario obtener una cuenta Pro del servicio de Google, pues el catálogo está disponible con un pago mensual de 14,99 dólares en la versión base, lo mismo que en otras plataformas.

Vale recordar que Ubisoft+ también está disponible en una forma similar en Amazon Luna, el servicio de suscripción de la competencia. Este último aún sigue en fase de acceso preliminar en Estados Unidos. El listado de títulos disponibles aun está en beta. Aquí te la compartimos: