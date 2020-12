Usuario sube fotos de PS5 a eBay para engañar a los bots de revendedores

La PS5 ha protagonizado uno de los lanzamientos más complicados en toda la historia del mercado de videoconsolas. Para la mala suerte de los muchos que desean adquirirla, la escasez por la pandemia no ha sido el único obstáculo, sino también el gran ejército de revendedores que acaban con el stock en minutos.

Estos casos de reventa de PS5 han acaparado la atención de la comunidad en general. Algunos grupos se dedican a la compra de múltiples unidades de la consola tan solo para aprovechar la demanda y venderlas a un precio más elevado.

Por supuesto, la acción se realiza también por medio de bots, es decir, herramientas de inteligencia artificial que pueden reaccionar mucho más rápido que un ser humano y con las que se aseguran de comprar todos los ejemplares posibles ni bien haya disponibilidad. Sin embargo, este sistema tiene riesgos y de eso se ha aprovechado un usuario que ya es calificado como todo un ‘Robin Hood’ por algunos portales.

Según cuentan en Gizmodo, este usuario ha puesto a la venta fotos impresas de la PS5 en hojas de papel, con el objetivo de hacer ‘pisar el palito’ a los bots programados por los especuladores.

La oferta se acompaña con un claro mensaje a los usuarios que no son bots: “Estás comprando una hoja de papel con una imagen de la PS5 impresa en ella. Si eres humano, no la compres. Si eres un robot, ¡esta es una gran oferta!”.

“Repito: esto es una imagen impresa en un papel doblado y enviada en un sobre”, agrega. “Cuidado, humanos. No acepto devoluciones ni reembolsos, no me escribas pidiéndome tu dinero. No me escribas diciendo que tu hijo compró esto por accidente. Aprende a leer. Si lo que quieres es comprar una PS5 de verdad, jugable y con componentes electrónicos, entonces no compres esto”.

Sin dudas, se trata de una reacción muy particular ante el evidente problema de stock que la PS5 atraviesa. La reventa de la plataforma está causando grandes preocupaciones a los minoristas alrededor del mundo y todavía no es seguro si habrá suficientes unidades para satisfacer la demanda en fiestas navideñas.