Fall Guys tendrá modo para servidores privados y con menos personas

Todo parece indicar que la temporada 3 de Fall Guys traerá mucho más contenido que la última gran actualización del juego. Ahora, los desarrolladores del mismo han revelado más detalles sobre lo que nos espera para el 15 de diciembre y hasta adelantaron una nueva forma de disfrutar del título.

Tal como se reveló hace unos días en el tráiler de presentación en The Game Awards 2020, la tercera temporada de Fall Guys llenará todos sus niveles de nieve como una forma de celebrar las fiestas de Navidad.

Aun así, a través del portal IGN, la misma por la que Mediatonic está impulsando su nueva temporada, se reveló que la Season 3 contará con nuevos niveles, mecánicas de juego y cambios en la jugabilidad sustanciales.

Serán un total de 7 niveles nuevos —incluido el que ya se vio con Bert the Pegwin—. Además, se estrenarán más de 30 skins nuevas y “muchas más sorpresas festivas” que se revelarán pronto.

Mediatonic mostrará más detalles de la nueva temporada de Fall Guys pronto. Aun así, hicieron un anuncio más relacionado a una “nueva característica que permitirá que grupos pequeños de streamers organicen y transmitan shows privados del juego para sus públicos”.

Lo mejor de esto último, es que la desarrolladora dejó en claro que dicha opción no será exclusiva para creadores de contenido, pues también estará disponible para usuarios comunes. Aun así, la misma no llegará para la temporada 3 si no para el futuro.

Algunos de los clones de Fall Guys en plataformas como Android destacan por contar con la posibilidad de crear partidas privadas —un gran ejemplo es Stumble Guys—. Habrá que esperar un tiempo antes de su llegada, pero, por lo pronto, parece que el estudio está decidido a aumentar el interés de los streamers en el título.