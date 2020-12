Cuphead: anuncian controles especiales para PC, Xbox y Nintendo Switch

Cuphead fue una de las más agradables sorpresas de la década. Su impresionante apartado gráfico solo estuvo a la par de su pulida jugabilidad, por lo que se convirtió en uno de los juegos más celebrados de los últimos tiempos.

Por supuesto, es difícil explicar la esencia de Cuphead sin sus personajes y su apariencia sacada de una caricatura de los años 30. Toda esta estética ha sido la excusa perfecta para la aparición de decenas y decenas de piezas de merchandising, como tazas, juguetes, consolas y, por supuesto, mandos de videojuegos.

Esta última idea ha sido tomada por la compañía PowerA, la misma que cuenta con una línea llamada Enhanced Controller Series. Ellos estrenarán pronto un nuevo control basado en Cuphead completamente inalámbrica y con autonomía de hasta 30 horas (y con pilas doble A incluidas), según dicen en su anuncio.

En el diseño predominan el color amarillo con botones de color naranja fuerte y la figura de Cuphead en uno de los mangos. Vale indicar que se trata de dos modelos separados, uno para Nintendo Switch y otro para PC o Xbox One.

La diferencia más crucial está en el precio. La versión para Nintendo costará $ 49.99, mientras que la de Xbox One solo $ 24.99. Esta última opción también es compatible con la Xbox Series X y con la PC.

Eso sí, el diseño del mando para Xbox One cuenta con el d-pad sin bordes, por lo que no es necesariamente la mejor opción para juegos retro, aunque puede utilizarse perfectamente para Cuphead y títulos modernos.

Es notoria la ausencia de un mando para PS4, pese a que Cuphead ya apareció para aquella consola hace algunos meses. Por lo pronto, del título solo se ha confirmado la postergación de su DLC, The Delicious Last Course, hasta el 2021, el mismo que no pudo estrenarse en 2020 por la emergencia sanitaria.