Among Us: así podrás conversar con tus amigos, sin tener que usar Discord

La mayoría de personas que juega Among Us, ya sea en computadora o celular, suele utilizar una aplicación llamada Discord para conversar con sus amigos y que sea más fácil encontrar al impostor.

Aunque su popularidad ha disminuido en los últimos meses, este videojuego creado por InnerSloth todavía tiene una buena cantidad de usuarios que se divierten con su sencilla, pero atrapable mecánica.

Adiós a Discord

Si bien Discord se ha vuelto el complemento perfecto para jugar Among Us, todavía no llega a convencer del todo, ya que los micrófonos se deben apagar durante la partida y prender solo en las discusiones.

Para solucionar este problema, un desarrollador llamado Ottomated acaba de elaborar una herramienta que ha bautizado como Chat de voz por proximidad. ¿Qué significa eso?

Según el creador, los jugadores de Among Us podrán tener los micrófonos prendidos todo el tiempo; sin embargo, su voz se irá apagando cuando estén lejos. Si están muy cerca, los escucharán fuerte y claro.

Debido a que los tres mapas del videojuego son bastante amplios, esta aplicación resulta bastante útil, ya que te permitirá tener una experiencia más realista, como si estuvieras dentro de la partida.

¿Cómo instalar la herramienta?

De acuerdo a Bolavip, este programa solo está disponible para los usuarios de Among Us que juegan desde una computadora. Si cumples ese requisito, tendrás que descargarlo entrando a este enlace.

Una vez que lo instales, tendrás que ejecutarlo y dirigirte a la opción Voice activity para probar que el chat de voz funcione con normalidad. Cada vez que hables, tu personaje se pondrá verde.

De preferencia, la herramienta debe ser utilizada por todos los jugadores que están en la partida. De esta manera, podrán disfrutar de una nueva forma de jugar Among Us.