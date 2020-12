PS5, Xbox Series X y Switch: todos los juegos gratis para este fin de semana

Como cada fin de semana; PlayStation, Xbox y Nintendo ofrecen juegos gratis. Es decir, todos los usuarios que cuenten con las diferentes suscripciones de las consolas podrán disfrutar de juegos de forma totalmente gratuita.

Por ello, si cuentas con suscripción en PS Plus o en Xbox Live Gold, debes conocer qué títulos podrán descargarse sin costo, del 11 al 13 de diciembre. A continuación, te mostramos la lista de los videojuegos en cada consola.

PS4 y PS5

Si cuentas con una PS4 o PS5 de Sony, a través de PS Plus, habrá tres juegos gratuitos para este fin de semana. El primero de ellos será Rocket Arena. Después está Just Cause 4 y finalmente Worms Rumble.

De forma exclusiva para la consola PS5, Bugsnax está disponible como descarga gratuita para los miembros de PS Plus solo hasta el lunes 4 de enero.

Xbox One y Xbox Series X/S

Antes de revelar los títulos gratis, se destaca que estas ofertas estarán disponibles para los que cuenten con la suscripción de Live With Gold. Sin embargo, los usuarios de las consolas tendrán tres juegos gratuitos este fin de semana, por los Free Play Days.

Book of Demons, Metro 2033 y Gears 5 estarán para todos. Mientras que con la suscripción estarán: Saints Row: Gat out of Hell; Swimsanity! y The Raven Remastered.

Nintendo Switch

La consola más reciente de Nintendo tendrá dos juegos gratis disponibles para este fin de semana. Estos son Jump Rope Challenge y Super Mario Bros 35.