Epic Games Store regala dos aclamados títulos por tiempo limitado

La Epic Games Store vuelve a hacer obsequios en una de las semanas más activas del año. En medio de las ofertas que muchas plataformas abrieron para celebrar The game awards 2020, la tienda de Fortnite hizo lo propio como cada jueves y puso de regalo dos títulos para los amantes del rol.

Recuerda que todos los juegos que la Epic Games Store obsequia pueden ser reclamados por tiempo limitado. Una vez hecho ese proceso, estos permanecerán en tu cuenta para siempre sin ningún tipo de pago o suscripción adicional.

Todo lo que debes hacer para reclamar ambos títulos es crearte una cuenta gratuita de Epic Games Store (si es que no tienes una aún) e ingresar a la tienda oficial para comprar ambos títulos. Por supuesto, la transacción no hará ningún cargo y tampoco es necesario registrar una tarjeta.

Los títulos de regalo en esta oportunidad fueron desarrollados por Obsidian games, una de las compañías más reconocidas en el género de rol, creadora de Star wars knights of the old republic II, Fallout: new Vegas y The outer worlds y otras joyas.

Los dos juegos de regalo son Pillars of Eternity y Tyranny, pero ambos llegan en sus ediciones máximas. La Definitive edition en el primer caso y la Gold edition para el segundo.

Pillars of Eternity fue desarrollado gracias a una campaña de crowdfunding y se dice que es un sucesor espiritual de Baldur’s gate. Fue muy celebrado en su lanzamiento por la inmersión lograda por su diseño de mundo y también por su trama.

Por otra parte, Tyranny fue creado con el mismo motor gráfico que Pillars of eternity y se dice que por ello está repleto de opciones con vías diferentes para desarrollar su historia. Este juego toma lugar en un mundo fantasioso donde la tecnología está en plena transición desde el bronce al hierro.

Puedes encontrar estos dos títulos disponibles con un 100% de descuento en la página oficial de la Epic Games Store.