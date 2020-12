Among Us: ¿es cierto que hay un personaje oculto en Polus?

Among Us, uno de los videojuegos más populares de todo el 2020, ha cautivado a millones de personas por sus complejos escenarios llenos de trucos y escondites. Aun así, algunos elementos parecen ser más easter eggs que mecánicas del propio juego y este personaje misterioso del que te hablaremos es uno de ellos.

Polus es uno de los tres mapas disponibles ahora mismo en Among Us, y es también el de mayor extensión. Su fama respecto a los demás ha sido alimentada por un mito: el del personaje escondido, tema que ha sido abordado hasta por la propia desarrolladora.

Todo comenzó con una serie de reportes en el portal Reddit. Los usuarios del juego señalaban que en el baño de Polus hay un personaje similar a los tripulantes. Este se viste de gris y al parecer se está escondiendo.

La propia cuenta oficial de Among Us en Twitter hizo referencia a este hallazgo en las últimas horas. “Lore extremo de Polus, tripulante escondido en el baño”, señalaron desde una publicación.

El problema con este hecho es que hay muchos jugadores que afirman no poder ver a dicho personaje, y en un inicio muchos dudaron de la veracidad de los reportes. Ahora, con la mención oficial de InnerSloth, las dudas se incrementan.

Algunos usuarios sospechan que todo se trata de un intento de los creadores por alimentar los mitos de su juego, incluso creen en la posibilidad de que el personaje aparezca para algunos y no para otros, aleatoriamente.

Por lo pronto, no hay mayores detalles sobre el porqué hay un personaje oculto en el baño de Polus, pero solo basta con ir a tal locación para encontrarlo. Recordemos que cada mapa de Among Us tiene una historia detrás y el tripulante gris podría ser uno de los eslabones para este escenario.