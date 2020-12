Among Us: así luce el nuevo mapa oficial del juego

La ceremonia de The game awards 2020 no solo dejó dos premios para Among Us, el popular juego de InnerSloth que rompió todos los récords este año. Los creadores del mismo también pudieron aprovechar la ventana para mostrar por primera vez el nuevo mapa que han desarrollado.

El nuevo escenario de Among Us ya se había anticipado hace algunas semanas y hubo sospechas de que llegaría con las últimas actualizaciones. Sin embargo, su estreno tomará más tiempo, pues se reveló que su fecha de llegada será “a inicios del 2021”.

La buena noticia es que por fin pudimos echar un vistazo a cómo será el mapa en su totalidad. La temática es original: un avión rojo volando por los cielos (ya no por el espacio).

El escenario lleva como nombre The airship (la aeronave) y está lleno de nuevos secretos y mecánicas para monitorearnos, movernos y desplazarnos, así como escondites. La dinámica entre impostores y tripulantes estará completamente renovada.

La parte de la cabina en The airship ya se había podido observar en las semanas anteriores, gracias a una publicación de la misma InnerSloth. Ahora, con el video de The game awards sabemos que esta es prácticamente una sala de máquinas. Cuenta con un cristal para ver el cielo y demás detalles.

Todavía se desconoce qué tan grande será el nuevo mapa de Among Us, pero sus desarrolladores ya confirmaron anteriormente que su tamaño supera al de los tres escenarios base.

La gala de The game awards 2020 premió a Among Us como el mejor juego móvil y mejor multijugador de todo el año. Pese a que el título apareció en 2018, fue nominado en esta edición por su repentina alza de popularidad en agosto.