The Game Awards 2020: todos los ganadores de los ‘Óscar de los videojuegos’

Una nueva edición de The Game Awards se realizó este jueves 10 de diciembre de 2020. Casi dos decenas de anuncios y un sabor especial a celebración que nos ha dejado a The Last of Us Parte II como gran vencedor de la noche. Con un total de 7 premios, el título de Naughty Dog se convierte en el gran vencedor de la gala.

En este sentido, te dejamos la lista completa de los ganadores de The Game Awards 2020: