The Game Awards 2020: todos los ganadores de los ‘Óscar de los videojuegos’

Una nueva edición de The Game Awards se realizó este jueves 10 de diciembre de 2020. Casi dos decenas de anuncios y un sabor especial a celebración que nos ha dejado a The Last of Us Parte II como gran vencedor de la noche. Con un total de 7 premios, el título de Naughty Dog se convierte en el gran vencedor de la gala.

En este sentido, te dejamos la lista completa de los ganadores de The Game Awards 2020:

Juego del año: The Last of Us Part II (Naughty Dog/SIE).

Mejor dirección: The Last of Us Part II (Naughty Dog/SIE).

Mejor narrativa: The Last of Us Part II (Neil Druckmann, Halley Gross).

Mejor logro en accesibilidad: The Last of Us Parte II.

Mejor banda sonora: Final Fantasy VII Remake.

Mejor diseño de audio: The Last of Us Part II (Naughty Dog/SIE).

Mejor actuación: Laura Bailey as Abby, The Last of Us Part II.

Juegos de impacto: Through the Darkest of Times (Paintbucket Games).

Mejor juego persistente: No Man’s Sky (Hello Games).

Mejor juego de acción: Hades (Supergiant Games).

Mejor juego de aventura y acción: The Last of Us Part II (Naughty Dog/SIE).

Mejor juego de rol (RPG): Final Fantasy 7 Remake (Square Enix).

Mejor juego de lucha o pelea: Mortal Kombat 11 – Ultimate (NetherRealm Studios / WB Games).

Mejor juego de estrategia o simulador: Microsoft Flight Simulator (Asobo / Xbox Game Studios).

Mejor juego familiar: Animal Crossing: New Horizons (Nintendo).

Mejor juego deportivo o de conducción: Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (Vicarious Visions / Activision).

Mejor dirección artística: Ghost of Tsushima (Sucker Punch / Sony Interactive Entertainment).

Mejor música: Final Fantasy 7 Remake (Nobuo Uematsu, Masahi Hamauzu, Mitsuto Suzuki).

Mejor juego independiente: Hades (Supergiant Games).

Mejor juego móvil: Among Us (InnerSloth).

Mejor juego de realidad virtual o realidad aumentada: Half-Life: Alyx (Valve).

Mejor multijugador: Among Us (InnerSloth).