The Game Awards 2020: The Last of Us Part II es el mejor juego del año

The Game Awards 2020, ceremonia de premiación conocida en la industria como el ‘Oscar de los videojuegos’, se efectuó por primera vez en su historia de manera virtual. Si bien existen más de 30 categorías que reconocen a los juegos, desarrolladores, artistas o creadores de contenido más destacados, sin duda, el galardón del mejor juego del año es el que se lleva todas las luces.

The Last of Us Part II confirmó su status como el juego más importante del año tras llevarse el premio mayor. Superó a grandes títulos como Ghost of Tsushima, Doom Eternal y Hades

The Last of Us Part II fue sin duda el juego más controvertido del año. La aventura protagonizada por Ellie y Abby provocó acaloradas discusiones en internet. Sin embargo, independientemente de lo que se diga, el último trabajo de Naughty Dog ha conmocionado al mundo con un nivel de calidad técnica casi sobrenatural.

No es el único gran premio que recibe The Last of Us Parte II dentro del elenco de ceremonias de mayor prestigio; a finales de noviembre fue galardonado como Juego del Año por los Golden Joystick Awards 2020.

El videojuego desarrollado por el estudio Naughty Dog también ganó en mejor dirección, narrativa, diseño de audio, la categoría de actuación por el trabajo de Laura Bailey y como la mejor propuesta de aventura/acción.