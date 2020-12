The Game Awards 2020: Pokémon GO se une a la celebración con evento especial

Este jueves 10 de diciembre se llevará a cabo la celebración de The Game Awards 2020, la premiación más importante de la industria de los videojuegos. Por tal motivo, Niantic ha anunciado que habrá un evento especial en Pokémon GO durante la gala de premios en dónde podrán participar todos los entrenadores y entrenadoras del mundo.

Fecha y hora del evento The Game Awards 2020 en Pokémon GO

El evento especial dedicado a The Game Awards 2020 en Pokémon GO tendrá una duración muy limitada de tan solo 24 horas. Inicia desde este jueves 10 de diciembre a las 7.00 p. m. y cierra el viernes 11 de diciembre a las 7.00 p. m. (hora peruana). Todos los usuarios podrán capturar pokémon con más Polvo estelar por captura y encontrar al Team GO Rocket con mayor frecuencia.

Características del evento

Los inciensos serán más efectivos a la hora de atraer pokémon salvajes

Ganaremos más Polvo estelar cuando capturemos pokémon

Podremos usar MT de ataque cargado para ayudar a un pokémon oscuro a que olvide su ataque cargado Frustración (sin necesidad de haberlo purificado, como en condiciones normales; es decir, teniendo que invertir grandes cantidades de caramelos y polvo Estelar).

Los reclutas del Team GO Rocket (Arlo, Cliff, Sierra) aparecerán con mayor frecuencia en las Poképaradas y los globos del Team GO Rocket.

Desde Niantic también han asegurado que a partir del momento en el que comience la gala, los jugadores podemos esperar otro evento especial con más características para capturar pokémon y combatir contra el Team Go Rocket.

Como se sabe, el cierre de año en Pokémon GO está siendo muy intenso con varios eventos y su reciente gran actualización GO Beyond, la cual ha traído al título un aumento del nivel máximo hasta 50.