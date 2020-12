The Game Awards 2020 EN VIVO ONLINE. La gala más importante del año en cuanto a videojuegos se repite cada mes de diciembre y la cita para conocer a los ganadores de las 30 categorías, así como al mejor juego del año (GOTY), es esta noche. Conoce la fecha, horario, dónde ver y todos los nominados del importante evento TGA 2020.

The Game Awards 2020: Fecha

El organizador de The Game Awards 2020, Geoff Keighley, confirmó hace unas semanas que la gala se realizará este 10 de diciembre desde las 6.30 p. m. (hora peruana). La transmisión iniciará con un preshow a cargo de Sydnee Goodman de IGN. El evento central se dará a las 7.00 p. m.

The Game Awards 2020 EN VIVO ONLINE: horario de la premiación

Si nos lees de otros países y te interesa saber a qué hora se transmitirá The Game Awards 2020 en tu ciudad, te dejamos una lista completa con los horarios de la premiación en diferentes zonas:

Perú : 10 de diciembre a las 6:30 p. m.

: 10 de diciembre a las 6:30 p. m. México (CDMX) : 10 de diciembre a las 5.30 p. m.

: 10 de diciembre a las 5.30 p. m. Argentina : 10 de diciembre a las 8.30 p. m.

: 10 de diciembre a las 8.30 p. m. Chile : 10 de diciembre a las 8.30 p. m.

: 10 de diciembre a las 8.30 p. m. Colombia : 10 de diciembre a las 6.30 p. m.

: 10 de diciembre a las 6.30 p. m. Ecuador : 10 de diciembre a las 6.30 p. m.

: 10 de diciembre a las 6.30 p. m. Venezuela : 10 de diciembre a las 7.30 p. m.

: 10 de diciembre a las 7.30 p. m. Estados Unidos (ET) : 10 de diciembre a las 6.30 p. m.

: 10 de diciembre a las 6.30 p. m. Estados Unidos (PT) : 10 de diciembre a las 3.30 p. m.

: 10 de diciembre a las 3.30 p. m. España (península): 11 de diciembre a las 00.30 a. m.

¿Dónde ver los The Game Awards 2020 EN VIVO?

La organización de The Game Awards 2020 tiene su propio canal exclusivo en Twitch. Desde allí se transmitirá todo el evento desde el inicio. Además, diversos canales especializados —en habla hispana y otros idiomas— transmitirán la premiación con sus comentarios al mismo estilo de los Premios Óscar desde YouTube.

¿Cómo ver los The Game Awards 2020 LIVE STREAM?

Además de Twitch, The Game Awards 2020 también cuenta con canales oficiales en Facebook Live, Twitter, Steam y otras plataformas como Oculus Venues (para realidad virtual), TikTok Live, Trovo, LiveXLive y portales especializados como IGN y Gamespot.

¿Cómo ver los The Game Awards 2020 por Youtube?

YouTube es una de las únicas dos plataformas que transmitirá The Game Awards 2020 en calidad 4K con un co-streaming. Si deseas ver la ceremonia de premiación a todo detalle y con la mejor calidad de video, tendrás que conectarte a la hora programada en el canal oficial de TGA:

¿Cómo ver los The Game Awards 2020 por Twitch?

El reconocido portal de streaming Twitch será la única plataforma en la que The Game Awards 2020 se desplegará con una extensión EN VIVO (Live Extension). Esto quiere decir que habrá mensajes interactivos durante la transmisión. Este portal también contará con co-streaming.

¿Cuánto durará la transmisión de los The Game Awards 2020?

La duración de The Game Awards 2020 no está definida oficialmente. Aun así, por lo que nos dicta la experiencia de las ediciones pasadas, la ceremonia podría durar entre 2 a 3 horas.

Eso sí, la premiación de este año tiene más categorías (30 en total), y presentará como invitados a distintas personalidades del cine como Keanu Reeves, Brie Larson, Gal Gadot, Christopher Nolan, y también de los videojuegos como Reggie Fils-Aimé. Dependiendo de los anuncios y de las sorpresas que estén preparándose, el show podría extenderse por mucho más tiempo.

The Game Awards 2020: presentadores, invitados y posibles anuncios

La gala The Game Awards 2020 ha sido bautizada ya como “la más cinematográfica de la historia” y no es para menos. La presencia de Keanu Reeves nos hace sospechar de anuncios referentes a Cyberpunk 2077 (lanzado el mismo día, 10 de diciembre); pero, además de él, un gran despliegue de estrellas del cine aparecerá para la entrega de premios. Aquí te compartimos una lista completa:

Keanu Reeves

Christopher Nolan

Swedish Chef from The Muppets

Brie Larson

Gal Gadot

Eddie Vedder de Pearl Jam (con un show en vivo)

Tom Holland

Troy Baker

Reggie Fils-Aimé

Stephen A. Smith

John David Washington

Nolan North

Josef Fares

En cuanto a anuncios, y según el propio Geoff Keighley, se sabe que The Game Awards 2020 mostrará, como mínimo, entre 12 y 15 de juegos nuevos durante la gala. Decimos esto porque siempre hay espacio para una que otra sorpresa, como ya ha sucedido en el pasado.

A diferencia de otros años, esta vez no han aparecido demasiadas filtraciones sobre los posibles anuncios que The Game Awards podría revelar en cuanto a juegos. Por supuesto, el 2020 ha sido un año difícil para las desarrolladoras, pero aun así hay mucha expectativa por la docena títulos que se mostrarían esta noche y que probablemente estén concebidos para la nueva generación de consolas (PS5 y Xbox Series X).

Si nos referimos a PlayStation y su PS5, muchos estiman que la gala mostrará avances de sus juegos ya anunciados (algunos de ellos también llegarán a PS4), como el nuevo Horizon Forbidden West, Ratchet and Clank: Rift Apart, Gran Turismo 7 y, por supuesto, el ya confirmado God of War Ragnarok.

Por otra parte, Microsoft es conocido por guardar sus ases bajo la manga muy secretamente, y The Game Awards 2020 podría ser la vitrina perfecta para anunciar sus proyectos más ambiciosos de cara a la nueva generación, especialmente de los estudios que han ido adquiriendo en los últimos años. Recordemos que la revelación de Xbox Series X en la edición del año pasado resultó ser todo un éxito y puso a la consola en el ojo masivo.

¿Cómo votar por los The Game Awards 2020?

Dejando de lado los posibles anuncios, la ceremonia de The Game Awards 2020 se centra en la idea de “celebrar a la industria” y los premios son la perfecta materialización. Cada ganador de la noche será elegido gracias a los votos de los 95 portales especializados alrededor del mundo, así como el del público en general.

Ten en cuenta que el voto público representa solo un 10% para elegir a cada ganador. Si quieres ya votar por tu juego favorito, tan solo debes seguir estos pasos:

Sign In. Ve al portal oficial de The Game Awards 2020 y créate una cuenta pulsando sobre Tras esto, busca el apartado de Nominados y vota por tu título favorito en las categorías que desees.

The Game Awards 2020: Nominados

The Game Awards 2020 tendrá 30 categorías en total. Recuerda que Cyberpunk 2077 no está incluido en ninguna categoría por haber sido publicado después de que se hayan decidido las nominaciones. El juego de CD Projekt Red participará recién para el próximo año. Te compartimos la lista completa con cada uno de los nominados:

Juego del año (GOTY):

Animal Crossing: New Horizons

DOOM Eternal

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

The Last of Us Part II

Mejor actuación en videojuego:

Ashley Johnson, The Last of Us Part II

Laura Bailey, The Last of Us Part II

Daisuke Tsuji, Ghost of Tsushima

Logan Cunningham, Hades

Nadji Jeter, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Mejor multijugador:

Animal Crossing: New Horizons

Among Us

Call of Duty: Warzone

Fall Guys: Ultimate Knockout

Valorant

Mejor juego como servicio:

Apex Legends

Destiny 2

Call of Duty Warzone

Fortnite

No Man’s Sky

Mejor dirección de arte:

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

Ori and the Will of the Wisps

The Last of Us Part II

Mejor banda sonora:

DOOM Eternal

Final Fantasy VII Remake

Hades

Ori and the Will of the Wisps

The Last of Us Part II

Mejor diseño de audio:

DOOM Eternal

Half-Life: Alyx

Ghost of Tsushima

Resident Evil 3

The Last of Us Part II

Mejor narrativa:

13 Sentinels: Aegis Rim

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

The Last of Us Part II

Mejor juego indie:

Carrion

Fall Guys: Ultimate Knockout

Hades

Spelunky 2

Spiritfarer

Mejor juego para móviles:

Among Us

Call of Duty Mobile

Genshin Impact

Legends of Runeterra

Pokémon Café Mix

Mayor impacto social de un juego:

If found...

Kentucky Route Zero: TV Edition

Spiritfare

Tell me why

Through the darkest of times

Mejor creador de contenido:

Alanah Pearce

FaZe Nickmercs

Timthetatman

Black Girl Gamers

Valkyrae

Mejor juego Esports:

Call of Duty: Modern Warfare

Counter-Strike: Global Offensive

Fortnite

League of Legends

Valorant

Mejor jugador de Esports:

Ian “Crimsix” Porter

Heo “Showmaker” Su

Kim “Canyon” Geon-bu

Anthony “Shotzzy” Cuevas-Castro

Matthieu “ZywOo” Herbaut

Mejor juego de realidad virtual:

Dreams

Half-Life: Alyx

Marvel’s Iron Man VR

Star Wars: Squadrons

The Walking Dead: Saint’s Sinners

Mejor juego de innovación y accesibilidad:

Assassin’s Creed: Valhalla

Grounded

Hypedot

The Last of Us Part II

Watch Dogs: Legion

Mejor juego de acción:

DOOM Eternal

Hades

Half-Life: Alyx

Nioh 2

Street of Rage 4

Mejor juego de acción y aventura:

Assassin’s Creed Valhalla

Ghost of Tsushima

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ori and the Will of the Wisps

Star Wars Jedi: Fallen Order

The Last of Us Part II

Mejor juego de rol

Final Fantasy VII Remake

Genshin Impact

Persona 5 Royal

Wasteland 3

Yakuza: Like a Dragon

Mejor juego de pelea:

Granblue Fantasy: Versus

Mortal Kombat 11 Ultimate

Street Fighter V: Champion Edition

One Punch Man: A Hero Nobody Knows

Under Night In-Birth Exe:Late

Mejor juego familiar:

Animal Crossing: New Horizons

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Fall Guys: Ultimate Knockout

Mario Kart Live: Home Circuit

Minecraft Dungeons

Paper Mario: The Origami King

Mejor juego de simulación o estrategia:

Crusader Kings III

Desperados III

Gears Tactics

Microsoft Flight Simulator

XCOM: Chimera Squad

Mejor juego de deportes:

Dirt 5

F1 2020

FIFA 21

NBA 2K21

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Mejor dirección de juego: