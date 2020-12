The Game Awards 2020: Among Us obtiene el premio de mejor multijugador

En el marco de los The Game Awards 2020, Among Us fue anunciado como el mejor multijugador de este año. Superó a grandes títulos como Animal Crossing: New Horizons, Call of Duty: Warzone y Fall Guys: Ultimate Knockout

“Fue un honor haber ganado la categoría de mejor multijugador”, declaró el equipo de Innersloth. “Nuestra meta con Among Us fue desde el inicio crear una experiencia divertida entre amigos”, añadió.

Para alegría de los creadores de Among Us, el popular título también logró hacerse con el premio en la categoría de mejor juego móvil.

Noticia en desarrollo...