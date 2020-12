Steam inicia rebajas en juegos nominados en The Game Awards 2020

Steam se ha unido a la fiesta de The Game Awards 2020 con lo mejor que sabe ofrecer a los usuarios: descuentos. La tienda online de Valve ha presentado rebajas a tan solo horas del evento para todos los juegos que tengan al menos una nominación y, por supuesto, versión para PC.

Por supuesto, estos descuentos son temporales y solo estarán disponibles hasta el próximo 14 de diciembre. Aunque muchos títulos ya estuvieron en oferta desde el pasado miércoles 9, el anuncio respecto a The Game Awards 2020 ya es visible desde su página oficial.

Los títulos que fueron nominados a juego del año 2020, y que han sido destacados por la página de Steam, son Hades, Half-Life: Alyx y Doom Eternal. Por supuesto, Final Fantasy VII Remake, Animal Crossing: New Horizons y The Last of Us Part 2 no están disponibles al ser exclusivos de consolas.

Sin embargo, hay muchos más títulos correspondientes a las otras categorías que ya presentan rebajas importantes en Steam. Algunos de los conocidos son Fall Guys, No Man’s Sky, Resident Evil 3 Remake, Ori and the Will of the Wisps y, por supuesto, Among Us.

La página oficial de Steam también ofrece descuentos en algunos de los ganadores en The Game Awards 2019. Juegos como Death Stranding, Devil May Cry 5 y Disco Elysium ya cuentan con rebajas.

Asimismo, algunos juegos listados por la página no cuentan con un precio rebajado. Microsoft Flight Simulator 2020 es uno de los ejemplos, así como Sekiro Shadows Die Twice y Control en el caso de los nominados el año pasado.

Por si fuera poco, también hay una gran lista de ofertas para los juegos que fueron nominados en 2018. The Red Dead Redemption 2 es el que encabeza este grupo, con un descuento de hasta el 33%. Otros títulos interesantes son Monster Hunter: World, Dragon Ball FighterZ, entre otros.

Si te sorprende que estén incluidos títulos de The Game Awards 2020 hasta el 2018, mayor será tu asombro al notar que también hay juegos de las ediciones 2017, 2016, 2015 y 2014 (primer año de la gala). Como ves, hay muchos descuentos para tomar en cuenta y casi todos son juegos celebrados por la prensa especializada al recibir una nominación para al menos una edición.

The Game Awards 2020 arranca este 10 de diciembre a las 6.30 p.m. y podrás verlo en vivo y completamente gratis a través de los canales oficiales.