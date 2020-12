The Game Awards 2020 EN VIVO. La gala más importante de los videojuegos se celebra hoy, 10 de diciembre del 2020, y miles de personas se preguntan a través de qué canales será la transmisión de la totalidad del evento, que entregará hasta 30 premios para cada una de sus categorías a cargo de importantes estrellas del cine y de la industria gaming.

Si no quieres perderte esta importante celebración que solo se repite una vez al año, ni tampoco todos los anuncios de juegos nuevos que su propio organizador ha confirmado que mostrarán (de 12 a 15), entonces presta atención. Aquí te contaremos todos los pasos que debes seguir para seguir The Game Awards 2020 EN VIVO a través de sus once plataformas oficiales.

Recuerda que la fecha de The Game Awards 2020 es este 10 de diciembre a partir de las 6.30 p. m. en hora peruana (Estados Unidos, ET).

YouTube

El canal oficial de YouTube de The Game Awards 2020 es quizá la mejor opción para ver el evento EN VIVO. La gala se transmitirá en esta plataforma en resolución 4K y contará también con un streaming paralelo.

Eso sí, debes tener en cuenta que el evento oficial será retransmitido simultáneamente por diversos canales y portales especializados de videojuegos, así que te puede costar un poco encontrar el oficial. Para ver The Game Awards 2020 EN VIVO desde YouTube, debes seguir estos pasos:

En YouTube, ve al buscador y escribe “thegameawards” (sin comillas).

Tras esto, verás el canal oficial de The Game Awards, que se llama igual, pero sin espacios. Lo reconocerás por el check que aparece al lado del nombre.

Una vez ahí, ubica la pestaña de Inicio y verás en primer plano la transmisión programada (o ya en curso si la misma ya empezó).

Twitch

Al igual que YouTube, Twitch es otro de las plataformas oficiales que Geoff Keighley eligió para transmitir el evento. Este modo tiene la particularidad de contar con Live Extension, por lo que podremos observar distintas dinámicas, como votaciones en vivo en medio de la presentación.

Para ver The Game Awards 2020 en Twitch, debemos seguir unos pasos similares a los de YouTube:

Ingresa al portal oficial de Twitch

En el buscador, ingresa “thegameawards”

Da clic en el canal oficial de The Game Awards y listo, verás la transmisión oficial en primer plano.

Twitter

La cuenta de The Game Awards 2020 es muy activa en Twitter —así como la misma comunidad de videojuegos—. Por eso, no sorprende que el evento de esta noche se transmita también a través de un tuit en vivo. ¿Cómo verlo? Para ello, tendremos que encontrar la publicación exacta, pero podemos definir un recordatorio mediante el mensaje fijado ahora mismo:

Facebook Live

Si una de las redes sociales más usadas del mundo transmitirá el evento, no podía faltar Facebook a través de su plataforma Live. Esta modalidad también contará con co-streaming.

Para ver The Game Awards 2020 EN VIVO a través de Facebook Live, tendremos que ubicar el fanpage oficial del evento. Tan solo busca “thegameawards” en la red social y aparecerá la página. Puedes también definir un recordatorio a través de esta publicación:

Steam

Si eres PC gamer, seguramente conoces Steam. ¿Sabías que también puedes ver The Game Awards 2020 desde el programa en tu PC e incluso desde la app de tu celular? Tan solo debes estar atento a la página oficial de la plataforma en el horario establecido, y podrás ver la emisión EN VIVO de la gala.

¿Lo mejor? La transmisión de The Game Awards 2020 será acompañada de una edición más de The Game Festival. ¿Qué significa eso? Que podremos disfrutar de las premiaciones mientras descubrimos diversidad de juegos de PC en oferta.

Oculus Venues

Como te podrás imaginar, Oculus Venues es una de las alternativas para experimentar eventos en vivo a través de realidad virtual. Como su mismo nombre lo indica, solo podremos acceder a esta modalidad si contamos con unas gafas VR de Oculus Rift.

Si cuentas con uno de estos dispositivos, deberás suscribirte al evento de The Game Awards 2020, ingresando a este enlace. Luego, tan solo sigue los pasos para disfrutar de la gala.

IGN

El portal de IGN, uno de los sitios de noticias sobre videojuegos más reconocidos, también dará su transmisión propia y oficial de The Game Awards 2020.

GameSpot

Así como IGN, otro de los portales especializados que retransmitirá TGA 2020 es GameSpot. Es posible que ambos emitan comentarios en medio de la transmisión (al estilo de los Premios Óscar y probablemente solo en inglés).

TikTok Live

TikTok, la popular plataforma de videos que ha roto todos los récords en 2020 también será parte de la fiesta. Podrás ver la transmisión a través de la cuenta oficial de The Game Awards en la misma.

Trovo

Trovo es un portal muy similar a Twitch dedicado al streaming en vivo. Por supuesto, también está enfocado en videojuegos. La gala de The Game Awards 2020 también podrá verse desde esta plataforma, tan solo bastará con ingresar al portal oficial.

Live X Live

Live X Live es un plataforma de transmisión musical, pero sus usuarios también podrán disfrutar de esta importante ceremonia a través de su portal oficial desde este enlace.