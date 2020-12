Un exdesarrollador de The Last of Us sorprendió a miles de fanáticos de la franquicia, luego de que utilizara sus redes sociales para compartir un curioso easter egg que conectaría este videojuego con Uncharted.

Rodney Reece, quien ahora trabaja para Respawn Entertainment, publicó dos imágenes que han emocionado a los seguidores de ambas entregas desarrolladas por Naughty Dog, las cuáles podrían estar conectadas.

De acuerdo al creativo, si juegas el modo multijugador de The Last of Us y eliges el mapa ‘Playa’ verás que en las profundidades hay un avión. Ese vehículo es el que pilotaba Victor Sullivan en la primera entrega de Uncharted.

En su publicación, Reece sostiene que este curioso easter egg no debe tomarse como canon. Sin embargo, eso no impidió que los fans de ambas sagas recuerden otras referencias ocultas. ¿Cuáles son?

En Uncharted 3: Drake’s Deception, por ejemplo, Nathan Drake se ve envuelto en una pelea en un bar. Una vez que derrotas a todos los enemigos y te acercas a la barra podrás ver un periódico.

Si haces zoom en la portada, podrás apreciar que habla sobre las esporas de un hongo que está infectando a los humanos. Si jugaste The Last of Us, sabrás que el apocalipsis se produjo por el hongo Cordyceps.

De igual manera, el antiguo trabajador de Naughty Dog sostuvo que el bar que vimos en Uncharted 3 también lo podemos encontrar en The Last of Us, siendo más específicos, en el nivel llamado Pittsburgh.

Aquí te dejamos el video que muestra las comparaciones de ambos escenarios.