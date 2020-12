The Game Awards 2020 revelará entre 12 y 15 anuncios de juegos nuevos

The Game Awards 2020 es la premiación más importante de la industria de los videojuegos y más allá de los títulos que serán galardonados durante el evento, también serán anunciados entre 12 y 15 títulos inéditos, según el organizador Geoff Keighley.

Durante un reciente AMA de Reddit para el evento de diciembre, se le preguntó a Keighley cuántos juegos nuevos se revelarían. “Creo que hay una buena docena de juegos que serán anunciados o revelados en el show por primera vez”, respondió, y luego aclaró a una consulta diferente que el número total sería “entre 12 y 15 títulos nuevos”.

Asimismo, en una publicación de Twitter, Keighley señaló que estos serán juegos nunca antes vistos, en lugar de información adicional sobre juegos previamente anunciados. “Sí, estoy hablando más de juegos nuevos que no se han anunciado en absoluto”, resaltó.

Aunque Geoff Keighley no ha querido revelar nada sobre los juegos nuevos, se sabe que BioWare estará en The Game Awards con su juego Dragon Age, aunque este podría no ser parte de los títulos inéditos, ya que a inicios de año se anunció que estaba en desarrollo.

¿Cuándo se realizará The Game Awards?

La ceremonia de The Game Awars 2020 comenzará el próximo jueves 10 de diciembre a las 19.00 horas, y se extenderá hasta las 23.00 horas. Personalidades como Gal Gadot, Brie Larson y Reggie Fils-Aime formarán parte del elenco de presentadores. Además de confirmarse recientemente la presencia de Keanu Reeves, una figura ya no tan lejana a la industria gracias a su grata aparición en el E3 2019.