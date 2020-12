El nuevo Medal of Honor pedirá 340 GB de almacenamiento

Una tendencia que acecha poco a poco a los gamers menos preparados es definitivamente la del tamaño de los videojuegos, que no deja de crecer. Ahora, según reportes, Medal of Honor: Above and Beyond tomará la delantera, exigiendo nada menos que más de 300 GB para su instalación.

El informe llega de parte del portal Polygon, donde aseguran que, para instalar el título, se deberá contar con hasta 340 GB de espacio libre en un disco de almacenamiento. Aun así, esto solo será necesario durante la instalación.

El setup consta de un proceso de descompresión exhaustivo, por lo que, tras finalizada la instalación, Medal of Honor: Above and Beyond ocupará solo 117 GB de espacio.

Aunque esta cifra es mucho menor a la primera, todavía sigue siendo más alta que las de otros juegos, como Cyberpunk 2077. Vale aclarar que Medal of Honor: Above and Beyons es un título de realidad virtual, pero viene generando gran expectativa debido a que se trata del primer juego de la saga desde 2012 (Warfighter).

La emblemática serie fue creada por Steven Spielberg allá por el lejano 1999, con el estreno de su compañía DreamWorks. Es también la pionera en su tipo y generó el nacimiento de otras franquicias similares como las de Call of Duty.

Un punto a favor de Medal of Honor: Above and Beyond es que sus parches no provocarán que el espacio que ocupa en el disco duro aumente. El juego tiene como plataformas confirmadas a Oculus Rift y Steam VR.

Pese a que no hay confirmación alguna sobre un lanzamiento en consolas (como, por ejemplo, a través de PSVR), la preocupación es general, puesto que ya son muchos los títulos que superan los 100 GB. El aumento de tamaño de los videojuegos se está convirtiendo en una norma en la industria y, en las plataformas de última generación, las unidades de almacenamiento no superan el terabyte de fábrica.

Medal of Honor: Above and Beyond no podrá ser instalado en algunos modelos de unidades SSD de tan solo 256 GB, aunque, claro, también cuenta con algunos de los requisitos mínimos más altos del mercado, por tratarse de un título VR: Intel i7 9700K (o similar)

Medal of Honor: Above and Beyond, requisitos mínimos:

16 GB DDR4 RAM

Nvidia GTX 2080 o superior

340+ GB de espacio disponible para instalar/descomprimir; 170 GB una vez que esté instalado

Se recomienda SSD o NVMe

Un dato adicional es que Medal of Honor: Above and Beyond ha sido desarrollado por Respawn Entertainment, el estudio formado por Jason West y Vince Zampella, que también creó la saga Call of Duty (que abandonaron con su salida de Infinity Ward en 2010). El equipo también fue responsable de la serie Titanfall. Por todo esto, la expectativa para el retorno de MOH es bastante alta. El juego llegará por fin este 11 de diciembre.