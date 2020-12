Cyberpunk 2077 puede completarse en tan solo 20 horas

Cyberpunk 2077, uno de los videojuegos más anticipados de la industria y la nueva IP creada por CD Projekt Red, será publicado por fin este 10 de diciembre de 2020 tras ocho largos años de espera desde su anuncio.

La expectativa es alta, sobre todo por todo el material —entre tráilers, personajes y demás— que el juego ha venido mostrando a lo largo de los años. Aun así, los portales especializados que recibieron el juego antes de tiempo ya han ido revelando algunos detalles del mismo, y uno muy polémico tiene que ver con el tiempo para completarlo.

Según reportan en el portal GamePressure, Cyberpunk 2077 puede completarse de inicio a fin en tan solo 20 horas, una cifra relativamente baja comparada a otros títulos enfocados en su trama y en mundo abierto.

El informe asegura que Cyberpunk 2077 puede culminarse en 20 horas sin completar el contenido secundario. El editor del mencionado medio finalizó el título en 30 horas, pero indicó que si dejaba de lado las misiones secundarias, el tiempo se hubiera reducido en 10 horas.

Este hecho resulta algo decepcionante, mucho más si se toma en cuenta que la misma desarrolladora— a través de Lukasz Babiel— aseveró antes que el juego “entregaría más de 170 horas de gameplay”.

Eso sí, es válido tomar en cuenta que Cyberpunk 2077 no motiva el avance rápido. Muchos de los finales alternativos de la historia solo se desencadenarán con interacciones con las historias secundarias asociadas con personajes claves.

Los personajes claves son una parte importante de este RPG y el manojo de posibilidades, nuevas opciones y demás características afectan de primera mano al final de Cyberpunk 2077.

Aun con todos estos detalles, el nuevo juego parece resultar muy corto en comparación con la última gran producción de CD Projekt Red, The Witcher 3. El título de Geralt necesita una media de 50 horas para completarse sin misiones secundarias (según las cifras de How Long to Beat).

Por supuesto, algunas estadísticas señalan que una buena cantidad de jugadores de The Witcher 3 no han llegado a completar el juego y esta fue una de las razones por la que Cyberpunk 2077 ha resultado deliberadamente más corto. Solo faltan horas para conocer el veredicto del público en general.