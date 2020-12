The Game Awards 2020: hackean web para que no gane The Last of Us Part II

El próximo 10 de diciembre se llevará a cabo The Game Awards, un evento que busca escoger al mejor videojuego del 2020. The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, Doom Eternal, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, son algunos de los nominados.

Según reporta Tierra Gamer, un portal especializado en videojuegos, unos hackers alteraron las votaciones para que Ghost of Tsushima obtenga la victoria y The Last of Us Part II no sea la ganadora. Aunque, esto fue corregido horas después.

De acuerdo a la publicación, todo comenzó cuando The Game Awards lanzó una encuesta virtual para que los usuarios puedan elegir su juego favorito en una categoría llamada Player’s Voice. En un inicio, el título de Naughty Dog era el favorito.

Sin embargo, durante la madrugada se alteraron los datos, lo que provocó que Ghost of Tsushima obtenga el 100% de los votos, frente al 0% del resto de nominados. Esto fue notado por los organizadores que no tardaron en arreglarlo.

Ghost of Tsushima tenía el 100% de los votos.

La nueva encuesta muestra a The Last of Us Part II en segundo lugar con el 35% de los votos, mientras que el videojuego desarrollado por Sucker Punch Productions lidera con el 43% de las preferencias.

Así van las votaciones. The Last of Us Part II en el segundo lugar.

Artistas invitados

A través de su cuenta oficial de Twitter, The Game Awards reveló que las actrices Gal Gadot y Brie Larson, famosas por haber interpretado a la Mujer Maravilla y Capitana Marvel, serán presentadoras de los premios.

De igual manera, se confirmó la presencia del actor estadounidense Tom Holland, quien saltó al estrellato por darle vida a Spider Man en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).