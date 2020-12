Mortal Kombat 3: actriz de Sonya Blade vuelve a vestirse como su personaje

La saga Mortal Kombat se volvió muy popular en la década de los noventa, no solo por la gran cantidad de sangre que mostraba, sino también porque los personajes del videojuego estaban basados en actores de carne y hueso, quienes eran ‘digitalizados’.

La actriz estadounidense Kerri Hoskins, quién interpretó a Sonya Blade en Mortal Kombat 3, publicó en Instagram una fotografía que la muestra con el traje que usó hace más de 25 años.

“Finalmente, después muchas peticiones. Me volví a poner el disfraz. Aquí está Sony Blade a los 50 años. Adelante, compárala con Sonya de 25 años. No me importa”, escribió Hoskins en su cuenta.

“Esta Sonya lucha más duro, protege ferozmente a su familia y ama con todo su corazón. Se amable. Ayuda cuando puedas. Nunca odies. Seguiré publicando más fotos en el futuro”, añadió la actriz.

Kerri Hoskins también participó en los procesos de digitalización de otros videojuegos como Revolution X, NBA Jam y Mortal Kombat Mythologies: Sub Zero, donde dio vida a Kia.

El siguiente video publicado en YouTube, que tienes que ver si eres un fanático de esta franquicia, muestra a varios actores de Mortal Kombat 3 en el proceso de digitalización de sus personajes.

Sobre Mortal Kombat 3

Lanzado en marzo de 1995, este videojuego desarrollado por Midway Games fue un éxito en su momento, ya que además incluyo varias mejoras como un nuevo sistema de combos y un botón para correr.

Asimismo, se añadieron los ‘animality’, un movimiento especial (similar a los ‘fatality’, ‘friendship’ y ‘babality’) que permite convertir a nuestro personaje en un animal que aniquila a nuestro oponente.