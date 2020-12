Cyberpunk 2077: primeras reseñas del videojuego aparecen

La espera acabó. Cyberpunk 2077, el nuevo título de CD Projekt red y una de las obras más esperadas de la década, por fin se estrenará este 10 de diciembre para todo el mundo. Sin embargo, a tres días de su salida, las primeras reseñas hechas por portales especializados comenzaron a aparecer.

Cyberpunk 2077 tiene la peculiaridad de haber estado en desarrollo por casi una década, pues el proyecto se inició en 2011. El videojuego como tal fue anunciado el lejano mayo del 2012, incluso antes de estrenarse la que ahora es ya la pasada generación de consolas (PS4, Xbox One).

Por supuesto, la expectativa tras el título se alimenta del mito de CD Projekt red, una de las compañías desarrolladoras con mejor reputación en el mercado, sobre todo por su enfoque en el sector del PC, plataforma para la que tienen su propia tienda (GOG Galaxy) y también por haber sido los creadores de The witcher 3.

Cyberpunk 2077 fue retrasado en numerosas ocasiones en el pasado. La primera trasladó su fecha de salida de abril a setiembre y la segunda a noviembre. Una tercera postergó el juego hasta el próximo 10 de diciembre. Tantos cambios de planes han hecho sospechar mucho sobre los problemas que enfrentarán los jugadores a la hora de encontrar bugs.

Pues bien, ese parece ser el centro de las pocas —pero tajantes— críticas que Cyberpunk 2077 ya ha recibido por parte de algunos medios que recibieron su copia anticipada del juego. Al momento de esta redacción, la obra de CD Projekt ya cuenta con 44 críticas en el portal Metacritic, de las cuales, solo dos la han calificado como regular (el resto son positivas).

Una de las reseñas que hace hincapié fuerte en los bugs es la de GameSpot, portal que le dio a Cyberpunk 2077 una puntuación de 70 sobre 100. “Los bugs son molestos y sustanciales en todos los ámbitos”, señalan.

Otro de los puntos más criticados ha sido una presunta superficialidad en cuanto a todo lo que puede encontrarse en el mundo abierto. “Es difícil entrar en el mundo de Cyberpunk 2077 en general. Hay tantas cosas a tu alrededor, anuncios, tiroteos, mensajes de texto. Mucho del juego se siente superfluo”, dicen en GameSpot. Jeff Grub, de GamesBeat, dice por su parte: “Se queda corto en algunas áreas clave y mucho de él es un subproducto de su ambición”.

Hasta el momento, Cyberpunk 2077 ha recibido una puntuación perfecta de 10 sobre 10 por parte de 14 publicaciones. La gran mayoría califica al juego como una experiencia nueva gracias a su “monumental representación de la ciudad de los sueños” (como dice Meristation) con una ventana al futuro.

Habrá que esperar un poco más para saber el veredicto del público, que no siempre suele coincidir con las calificaciones de la prensa especializada. Cyberpunk 2077 no participará de las premiaciones en The game awards 2020 por haber sido publicado —increíblemente— muy tarde.