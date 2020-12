Among Us: impostores vs. tripulantes, ¿quiénes han ganado más?

Among Us, uno de los videojuegos revelación de este último año, se ha convertido en todo un fenómeno de popularidad gracias a su divertida jugabilidad que asegura que cada partida sea diferente. Por supuesto, hay muchos factores para resultar ganador en este juego, y ser impostor o tripulante es uno de esos.

Por lógica, las probabilidades de ser impostor en Among Us son mucho menores que las de ser tripulante. Sin embargo, las posibilidades de ganar son otra historia y, aunque el grupo inocente siempre sea mayoría, eso no quiere decir que tengan ventaja.

Muchos usuarios prefieren tomar el rol de impostor —así lo demuestran los comentarios de muchos fans en redes sociales—, pero lo cierto es que en Among Us, para resultar ganador siendo el asesino, se necesita recurrir, casi siempre, a la mentira.

Los propios desarrolladores del videojuego han dejado claro esto último. En sus redes sociales, publicaron un mensaje que reveló por fin el porcentaje total de victorias obtenidas por impostores en todas las partidas habidas de Among Us.

“Parece que les gustan los datos, ¡así que aquí hay uno de nuestra parte! Todos ustedes son muy buenos asesinando y mintiendo, es la lección que hemos aprendido (risas)”, señaló la cuenta oficial de Twitter de Among Us.

La imagen compartida revela que, de todas las partidas existentes de Among Us, un 57,69% fueron ganadas por los impostores, mientras que los tripulantes solo se alzaron con la victoria en un 42,31% de las veces.

Se trata de un dato importante, sobre todo para quienes creen que ser impostor en el juego es más difícil (aunque más divertido). Por supuesto, Among Us brinda una importante variedad de opciones para balancear la dificultad e inclinar un poco la balanza para impostores o tripulantes.

En toda partida es posible ajustar la visibilidad de los tripulantes o impostores, reducir o aumentar el tiempo de recarga de asesinato, desactivar las misiones visuales para que nadie pueda identificar cuando se finge una tarea, etc.